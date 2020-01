In der baden-württembergischen Gemeinde Rot am See sind Schüsse gefallen. Laut Polizei gibt es mehrere Verletzte und wohl auch Tote

red, Die Polizei geht von mehreren Verletzten und vermutlich auch Toten in Baden-Württemberg aus.

Foto: Getty Images/iStockphoto

Stuttgart – Nach Schüssen in Rot am See im Nordosten von Baden-Württemberg sind nach Polizeiangaben am Freitag wohl mehrere Menschen gestorben. Zu möglichen Hintergründen äußerten sich die Ermittler zunächst nicht. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Der Tatort liegt rund 110 Kilometer von Stuttgart entfernt.

Laut deutschen Medienberichten gehen die Ermittler von einer Beziehungstat aus, der Täter und die Opfer sollen sich gekannt haben. Es gebe keine Hinweis auf weitere Täter. Der Rettungsdienst ist im Einsatz. (APA,red, 24.1.2020)