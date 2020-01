Auch Journalisten wurden eingeschränkt. Nationale Zensur erinnert an Umgang mit SARS-Epidemie in den Jahren 2002 und 2003

Mit Freitag hat es bisher nachweislich zumindest 26 Todesfälle durch Infektionen mit dem Coronavirus gegeben, teilen chinesische Behörden mit. Foto: APA/AFP/BEN STANSALL

Mit Freitag hat es bisher nachweislich zumindest 26 Todesfälle durch Infektionen mit dem Coronavirus, einer neuen Lungenkrankheit, gegeben. Das hat die chinesische Gesundheitsbehörde am Freitag mitgeteilt. Nun wird in diesem Zusammenhang Kritik über den Umgang mit Informationen der chinesischen Regierung auf nationaler Ebene laut.

So wurden nach eigenen Angaben der Polizei Anfang des Jahres mehrere Personen in Wuhan festgenommen, weil sie "Gerüchte" über eine mysteriöse neue Krankheit im Netz verbreitet haben. Das ist seit 2014 nämlich untersagt und wird von der chinesischen Regierung auch forciert. Die festgenommenen Personen sollen auf Weibo und auf anderen sozialen Medien geschrieben haben, dass SARS zurückgekehrt ist.

Auch Journalisten

Doch auch Journalisten wurden, wie "Business Insider" berichtet, mit einer Festnahme bedroht, als sie über den Ausbruch berichteten. So wurde eine Gruppe Journalisten nach Angaben des chinesischen Senders TVB dazu gezwungen, Aufnahmen in einem Krankenhaus wieder zu löschen.

Von ähnlichen Erfahrungen spricht auch ein Reporter von "Time". Das Vorgehen erinnert an den Umgang mit der SARS-Pandemie in den Jahren 2002 und 2003. Auch damals zensierte die Regierung Berichte zu dem Thema. Die beiden Viren entstammen aus der gleichen Familie, die Mortalität wird jedoch als weniger hoch bewertet.

Zensur verschlimmert Situation

Im Unterschied zu damals war die Regierung in der internationalen Kommunikation bisher augenscheinlich ehrlich, doch Experten wie der Wissenschafter Eric Toner von der Johns Hopkins University befürchten, dass die Situation in China aufgrund der dortigen Zensur verschlimmert wurde. Tage, bevor Millionen Menschen in Wuhan abgeschottet wurden, wurde ein großes Bankett mit tausenden Familien veranstaltet, um einen Weltrekord zu brechen. Auch sei die bisherige Information nicht vollständig. (red, 24.1.2020)