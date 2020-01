Experten rechnen mit einem Plus von zehn Prozent bei der CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre – das sei großteils auf die Brände in Australien zurückzuführen

Viele Wälder in Australien brennen immer noch. Foto: EPA/SEAN DAVEY

Die Buschbrände in Australien dürften in diesem Jahr zu einem kräftigen Anstieg der CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre beitragen. Zu diesem Ergebnis kommt der britische Wetterdienst Met Office in einer am Freitag vorgelegten Studie. Die Experten rechnen mit einem Plus von zehn Prozent.

Es sei einer der stärksten Zuwächse seit Beginn der Messungen im Jahr 1958 und zu maximal einem Fünftel auf den CO2-Ausstoß durch die Feuer in Australien zurückzuführen. Die Buschbrände betreffen Gebiete, die zusammen so groß sind wie etwa ein Drittel der Fläche Deutschlands.

Hauptgrund für Erderwärmung

Die langfristige Zunahme der CO2-Konzentration in der Atmosphäre gilt als Hauptgrund für den Klimawandel. Sie geht nach Auffassung zahlreicher Wissenschafter in erster Linie auf menschengemachte Emissionen zurück. Die britischen Forscher skizzieren eine Art von Teufelskreis: Erhöht sich die Temperatur im Pazifischen Ozean, steigt an Land auch die Trockenheit in vielen Regionen.

Dies führt dazu, dass dort Pflanzen langsamer wachsen und in der Folge weniger CO2 aufnehmen können. Dadurch wiederum wird die Erderwärmung angefacht, was die Gefahr von Waldbränden vergrößert.

Davos zwar im Zeichen des Klimawandels – aber voller Gegensätze

Der Klimawandel und seine Folgen standen beim 50. Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos diese Woche ganz oben auf der Agenda. Zum Auftagt der Tagung hatte Klimaaktivistin Greta Thunberg am Dienstag Topmanagern und Spitzenpolitikern trotz anhaltender Forderungen nach mehr Klimaschutz Tatenlosigkeit vorgeworfen.

US-Finanzminister Steven Mnuchin sprach zum Abschluss des WEF am Freitag: Die US-Regierung halte den Klimaschutz nicht für das entscheidende Thema. "Er ist eines von vielen Themen", sagte Mnuchin. Langfristige Pläne – wie das Ziel der Europäischen Union, bis 2050 klimaneutral zu werden – seien nur bedingt sinnvoll. "Man kann die Risiken nicht für 30 Jahre modellieren."



Die Kosten des Klimawandels würden vermutlich überschätzt. Dank technologischer Innovationen dürften sie in zehn Jahren deutlich niedriger sein als heute erwartet. Die USA machten beim CO2-Ausstoß vor allem wegen technologischer Neuerungen Fortschritte. Es werde in den nächsten 30 Jahren viele weitere Innovationen geben. (red, Reuters, 24.1.2020)