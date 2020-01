Polarlichter entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwinds auf das Magnetfeld der Erde treffen. Simo Sipolas erklärt in "Polarlichter – Faszination und Bedrohung" dieses Naturphänomen – 21.40 Uhr, Arte. Foto: YLE

7.00 ALLE DA?

Kasperl & Hopsi: Die verhexte Schneemühle Kasperl und Hopsi bekommen ein Telegramm vom Winterkönig, er braucht Hilfe. Die Hexe Wackelkopf, die Schnee nicht leiden kann, hat die Schneemühle des Winterkönigs verhext. Nun kann er es nicht mehr schneien lassen. Sofort schmieden Kasperl und Hopsi einen Plan, um die Hexe zu überlisten. Bis 7.55. ORF 1

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen bei Peter Resetarits: Nachgefragt: Keine Zufahrt zum eigenen Haus. / Kellerartige Hohlräume in Wien-Döbling – wer muss für die Verfüllung zahlen? / Käufern von Apartments wird der Seeblick verbaut – wurde mit dem Bebauungsplan getrickst? Bis 19.00, ORF 2

19.20 HOLOCAUST

Die Zeugen – Eine Reise zu den letzten Überlebenden des Holocaust Die Doku begleitet die Journalistin Alexandra Föderl-Schmid (früher DER STANDARD, jetzt Süddeutsche Zeitung) und den Fotografen Konrad Rufus Müller bei der Entstehung ihres Buches (Unfassbare Wunder, erschienen im Böhlau-Verlag) über die letzten noch lebenden Opfer des Holocaust. Ihre Reise führt sie nach Israel, Deutschland und Österreich. Jeder der Überlebenden verarbeitet seine schrecklichen Erlebnisse von damals anders. So unterschiedlich ihre Gesichter sind, so unterschiedlich sind auch ihre Lebensgeschichten und Traumata. Bis 20.00, 3sat

20.15 KRIMI

Helen Dorn – Atemlos Helen Dorn (Anna Loos) selbst wird zum Fall für die Polizei, denn: Sie wird des Mordes an ihrem Chef Mattheisen beschuldigt. Eine Observation wegen einer illegalen Waffenschieberei gerät aus dem Ruder. Bis 21.45, ZDF

20.15 VATER-TOCHTER-BEZIEHUNG

Nur mit Dir zusammen (D 2019, Stefan Bühling) Sängerin Juli steht kurz vor dem Sprung nach ganz oben. Ausgerechnet mit einem Song über ihren toten Vater. Nur sie selbst weiß, dass nichts an ihrer Hommage der Wahrheit entspricht. Zwar ist

für Juli ihr Vater gestorben, weil er sie und ihre Mutter hat sitzenlassen. Allerdings versucht er seit Jahren vergeblich, mit seiner Tochter in Kontakt zu treten. Mit Vanessa Mai und Axel Prahl. Bis 21.45, ARD

20.15 JUSTIZ

Der Richter – Recht oder Ehre (The Judge, USA 2014, David Dobkin) Staranwalt Hank Palmer und sein Vater Joseph, Richter in Carlinville, haben sich vor langer Zeit verkracht. Zur Beerdigung der Mutter kehrt Hank in seine Heimat zurück. Nachdem Joseph bei einem Autounfall einen Mann tödlich verletzt, wird ihm der Prozess gemacht. Hank will seinen Vater, inzwischen des Mordes angeklagt, verteidigen. Doch zu tief ist der Graben. Spannender Thriller mit Robert Downey Jr. und Robert Duvall über nie verheilte Wunden innerhalb einer Familie. Bis 22.45, Servus TV

21.40 NATURPHÄNOMEN

Polarlichter – Faszination und Bedrohung Polarlichter faszinieren die Menschheit seit Jahrtausenden. Nun steht die Forschung kurz vor der Lösung vieler Geheimnisse rund um das Naturphänomen. In Simo Sipolas Doku erklären Wissenschafter ihre Erkenntnisse über den Einfluss von Polarlichtern auf das Verhalten von Tieren und die menschliche Verkehrsinfrastruktur. Der Film erklärt auch, warum Sonnenstürme eine Bedrohung für die Menschheit darstellen. Bis 22.35, Arte

22.05 THRILLER

Black Mass – Der Pate von Boston (USA 2015, Scott Cooper) Gangster James ,Whitey‘ Bulger (Johnny Depp) erklärt Ende der 1970er-Jahre der Mafia in Boston den Krieg. Benedict Cumberbatch als Bruder und Politiker und Joel Edgerton als FBI-Agent helfen mit. Bis der neue Staatsanwalt Wyshak auf den Plan tritt, um Whitey zur Strecke zu bringen. Aufstieg und Fall eines der gefährlichsten Gangster der US-Geschichte. Bis 00.00, ORF 1