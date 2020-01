Sebastian Kurs zu Besuch im Haus der Barmherzigkeit. Foto: Heribert Corn

(Wien. Haus der Barmherzigkeit. An den Wänden Werbeplakate der Regierungsparteien, unter anderen eines, das den Bundeskanzler Kurz zeigt, darunter den Schriftzug "Wir halten Kurs". Die Politiker Kogler, Anschober und Kurz und ihre Entourage haben ihren Besuch beendet und sind dabei, das Haus der Barmherzigkeit zu verlassen. Ein Pflegeassistent tritt zu Kurz.)

DER PFLEGEASSISTENT (schüchtern): Tschulligen, Herr, mein Name Mahmud, ich bitte Frage. KURZ (bleibt stehen, freundlich): Bitte. MAHMUD (zeigt auf die anderen): Du Chefe? KURZ: Gewissermaßen, ja. MAHMUD: Ich sehen Plakat und lesen, du halten Kurs. KURZ: Das ist richtig. Wir halten Kurs. Für Österreich. MAHMUD: Wann bitte halten Kurs? KURZ: Immer. Die ganze Zeit.

Kurs immer voll

MAHMUD: Ah, das gut! Weil Alte immer schimpfen, immer sagen, Mahmud sprekta Scheiße, soll mache Kurs. Ich schon probieren anmelden, aber Kurs immer voll, immer falsche Zeit, weil Arbeit. KURZ: Ich verstehe, aber – MAHMUD: Wie dein Name, damit weiß? KURZ: Mein Name ist Kurz. Sebastian Kurz. Ich bin der Bun- – MAHMUD (schlägt ihm auf die Schulter): Kurs? Haha, super! Heiße Kurs, mache Kurs! Gute Mann Kurs! Wann kann kommen anmelden? KURZ (genervt): Hören Sie, junger Mann, Sie haben da etwas missverstanden. Wir halten keine Kurse, wir – MAHMUD (zeigt auf das Plakat): Aber du auf Foto sagen, "wir halten Kurs"! KURZ: Das ist richtig, aber – MAHMUD: So wann kann anfangen Kurs? KURZ (wendet sich ab und geht rasch Richtung Ausgang): Ach, lassen Sie mich doch zufrieden mit Ihrem Scheiß-Kurs! Lernen Sie erstmal Deutsch! (Ab.) MAHMUD (nach einer kurzen Pause der Verblüffung, die Faust schüttelnd): Ah, Ligna du! Sagen, halten Kurs, aber nix halten Kurs! Ligna! Ligna! (Vorhang)