Außerdem: Exodus, Im Zentrum: Einsperren, Aussperren, Abschieben – Asyl ade? und Back to the Fatherland – mit Radiotipps

Charles Gounods Oper "Roméo et Juliette" mit Rolando Villazón und Nino Machaidze – "Erlebnis Bühne", 20.15 Uhr, ORF 3. Foto: ORF

11.05 DISKUSSION

Europastudio: Trauer oder Jubel am Tag des Brexit? Mit Paul Lendvai diskutieren Cathrin Kahlweit (Süddeutsche Zeitung), Frederick Studemann (The Financial Times), Melanie Sully (Institut Go-Governance, Wien) und René Höltschi (Neue Zürcher Zeitung). Bis 12.00, ORF 2

16.45 MAGAZIN

Metropolis Themen: Über die politische Kulturszene der spanischen Stadt Tarragona. / Olafur Eliasson und seine Installationen von Naturphänomenen. / Der Choreograf Akram Khan und sein Stück Outwitting the Devil. / 250. Geburtstag von Friedrich Hölderlin. / Marion Messinas Roman Fehlstart. Bis 17.40, Arte

20.15 OPER

Erlebnis Bühne: Roméo et Juliette Pro duktion im Rahmen der Salzburger Festspiele mit Rolando Villazón in der Rolle des rebellischen Roméo Montaigus. Nino Machaidzes feierte in dieser Produktion als Juliette ihren Durchbruch. Yannick Nézet-Séguin dirigiert, Regie führt Bartlett Sher. Bis 23.05, ORF 3

20.15 EPOS

Exodus (USA 1960, Otto Preminger) Zypern/Palästina 1947: Die Krankenschwester Kitty Fremont setzt sich in einem Internierungslager für jüdische Flüchtlinge der Shoah auf Zypern ein. Sie wurden von ihrem ursprünglichen Vorhaben, nach Palästina auszuwandern, von den dort herrschenden Engländern abgehalten. Oscarpärmiert, mit Eva Marie Saint und Paul Newman. Bis 23.35, Arte

20.15 KRIMI

Der Mann ohne Schatten Es ist kein all täglicher Auftrag für den Berliner Anwalt und Lebenskünstler Joachim Vernau (Jan Josef Liefers): Er soll in Havanna nach einem Mann suchen, der vor 30 Jahren spurlos verschwand. Bis 21.45, ZDF neo

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Einsperren, Aussperren, Abschieben – Asyl ade? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer: Andreas Khol (Ex-Nationalratspräsident, ÖVP), Karl Öllinger (Ex-Klubobmann-Stellvertreter, Die Grünen), Reinhold Einwallner (SPÖ), Dagmar Belakowitsch (FPÖ) und Stephanie Krisper (Neos). Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Back to the Fatherland Wie gehen Holocaust-Überlebende damit um, dass ihre Enkel aus Israel auswandern, wo sie sich mühsam eine neue Heimat aufbauten, und ausgerechnet nach Österreich oder Deutschland ziehen? Dieser Frage gehen die Filmemacherinnen Kat Rohrer und Gil Levanon nach. Bis 0.20, ORF 2

23.05 MAGAZIN

Titel, Thesen, Temperamente Dieter Mohr präsentiert diese Themen: Parag Khannas neues Buch Unsere asiatische Zukunft über die Neuordnung der Welt. / Jean Ziegler rechnet in Die Schande Europas mit der EU und ihrer Verantwortung in der Flüchtlingskrise ab. / US-Band Algiers: Mit Soul und Postpunk gegen Polizeigewalt und Alltagsrassismus. Bis 23.35, ARD