Gutes Rennen. Foto: EPA/BAT

Pokljuka – Lisa Hauser hat am Freitag in Pokljuka als Siebente im Einzel über 15 km ihre beste Saisonplatzierung im Biathlon-Weltcup geschafft. Der Tirolerin unterlief lediglich beim ersten Schießen ein Fehler, ihre restlichen 19 Schuss trafen ins Schwarze. Den Sieg sicherte sich die fehlerfreie Deutsche Denise Herrmann, die überlegen 59,2 Sekunden vor Olympiasiegerin Hanna Öberg (SWE/1 Strafminute) gewann.

Dritte wurde die wie Herrmann am Schießstand makellose Französin Anais Bescond. Die Norwegerin Tiril Eckhoff, die zuletzt in Ruhpolding zweimal triumphiert hatte, kam mit drei Strafminuten nicht über Rang 18 hinaus, verteidigte zur Saisonhalbzeit aber ihre Gesamtführung vor Titelverteidigerin Dorothea Wierer. Die Südtirolerin wurde lediglich 23.

Gutes Rennen

Hauser gelang hingegen ein gutes Rennen. "Schön, dass ich mich durch den Fehler im ersten Schießen nicht drausbringen hab' lassen. Ein Fehler im Einzel ist oft schon zuviel, deshalb bin ich glücklich, dass ich danach dreimal die Null bringen konnte", sagte die fast drei Minuten hinter der Siegerin gelandete Hauser. Ihre Laufleistung sei in Ordnung gewesen. "Ich glaube, meine Renneinteilung hat sehr gut gepasst."

Mit Julia Schwaiger (19./1 Strafminute), Christina Rieder (21./0) und der laufstarken, aber neuerlich mit dem Gewehr zu fehlerhaften Katharina Innerhofer (33./5.) landeten weitere drei Österreicherinnen in den Punkterängen. Dunja Zdouc (4 Strafminuten) landete auf Rang 61. Am Samstag folgen in Slowenien die Mixed-Staffeln, am Sonntag die Massenstarts. (APA, 24.1.2020)

Ergebnisse Biathlon-Weltcup vom Freitag in Pokljuka (SLO):

Damen, Einzel (15 km):

1. Denise Herrmann (GER) 41:33,4 Min. (0 Fehlschüsse=Strafminuten)

2. Hanna Öberg (SWE) +59,2 Sek. (1)

3. Anais Bescond (FRA) 1:15,7 Min. (0)

4. Lisa Vittozzi (ITA) 1:21,7 (0)

5. Franziska Preuß (GER) 2:02,8 Min. (0)

6. Clare Egan (USA) 2:10,4 (0)

7. Lisa Hauser (AUT) 2:53,2 (1)

Weiter:

19. Julia Schwaiger 3:47,2 (1)

21. Christina Rieder 4:16,3 (0)

33. Katharina Innerhofer 5:14,3 (5)

61. Dunja Zdouc (alle AUT) 7:25,5 (4).

Weltcup-Gesamtstand nach 12 von 24 Rennen:

1. Tiril Eckhoff (NOR) 524

2. Dorothea Wierer (ITA) 477

3. Öberg 396

Weiter:

22. Hauser 175

29. Innerhofer 148

50. Schwaiger 53

64. Rieder 24

68. Zdouc 16