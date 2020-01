Österreicher bezwingt den US-Amerikaner Taylor Fritz in der dritten Runde von Melbourne in vier Sätzen

Dominic Thiem ist durch.

Foto: Reuters/McKay

Melboune – Dominic Thiem bezwang am Samstag in der dritten Runde der mit 44,01 Millionen Euro dotierten Australian Open Taylor Fritz in vier Sätzen. Der als Nummer 5 gesetzte Österreicher setzte sich gegen den als Nummer 29 gesetzten US-Amerikaner in vier Sätzen mit 6:2, 6:4, 6:7 (5) und 6:4 durch.

Gegner im Achtelfinale von Melbourne ist am Montag der Franzose Gael Monfils, der gegen den Letten Ernests Gulbis 7:6, 6:4, 6:3 gewann. Im Head-2-Head steht es 5:0 für Thiem.

Nicht in der Betreuerbox von Thiem saß übrigens Thomas Muster, der auch am Tag davor nicht beim Training des Weltranglisten-Fünften anwesend war. Es soll dazu demnächst ein Statement geben. (red, APA, 25.1.2020)