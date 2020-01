Österreicher bezwingt den US-Amerikaner Taylor Fritz in der dritten Runde von Melbourne in vier Sätzen

Melbourne – Dominic Thiem bezwang am Samstag in der dritten Runde der mit 44,01 Millionen Euro dotierten Australian Open Taylor Fritz in vier Sätzen. Der als Nummer 5 gesetzte Österreicher setzte sich gegen den als Nummer 29 gesetzten US-Amerikaner in vier Sätzen mit 6:2, 6:4, 6:7 (5) und 6:4 durch.

Interview nach dem Match. Australian Open TV

Gegner im Achtelfinale von Melbourne ist am Montag der Franzose Gael Monfils, der gegen den Letten Ernests Gulbis 7:6, 6:4, 6:3 gewann. Im Head-2-Head steht es 5:0 für Thiem.

Nicht in der Betreuerbox von Thiem saß übrigens Thomas Muster, der auch am Tag davor nicht beim Training des Weltranglisten-Fünften anwesend war. Es soll dazu demnächst ein Statement geben.

Wieder ein "toughes Match"

"Ich bin wirklich glücklich darüber", meinte Thiem noch auf dem Court über das neuerliche Erreichen der zweiten Turnierwoche bei einem Major. Bei ServusTV erklärte Thiem, dass es wieder ein "toughes Match gegen Fritz wie auch zweimal bei den US Open und auch beim Laver Cup" war.

Die 2:0-Satzführung habe vom Ergebnis her aber "ein bisserl getäuscht". "Der erste Satz war komplett verdient von mir, aber im zweiten Satz habe ich dann sechs Breakbälle abgewehrt und ich bin ihm dauernd von der Schippe gesprungen. Es war ein bisserl klarer als es sein hätte sollen."

Dominic Thiem ist durch. Foto: Reuters/McKay

Thiem startete stark in das Duell mit dem US-Amerikaner. Mit Breaks zum 3:2 und 5:2 besiegelte er den ersten Satz in nur 35 Minuten. Im zweiten Durchgang nahm Thiem seinem Gegner das Service zum 2:1 ab, nach 83 Minuten gelang die 2:0-Führung zum 6:4.

Enge Kiste im dritten Satz



Der dritte Durchgang verlief sehr ausgeglichen, diesmal ging es ohne einzige Breakchance auf beiden Seiten ins Tiebreak. In diesem leitete ein Rahmentreffer Thiems ins Out zum 1:2 den Satzverlust des Lichtenwörthers ein. Fritz ging rasch mit 4:1 in Führung und hatte bei 6:2 gleich vier Satzbälle. Drei davon konnte Thiem noch abwehren, den vierten verwertete der 22-jährige Weltranglisten-34. aber.

Im vierten Satz nutzte nutzte Thiem dann seine erste Breakchance zum 4:2. Es war noch nicht die erhoffte Vorentscheidung, Thiem musste unmittelbar danach selbst erstmals seinen Aufschlag abgeben. "Das sollte auf keinen Fall passieren", ärgerte er sich Thiem nach dem Match. Beim Stand von 5:4 gelang Thiem laut eigenen Aussagen dann aber sein bestes Game. Er nahm Fritz das Service zum 6:4, es war sein dritter Sieg über den US-Amerikaner im vierten Aufeinandertreffen. (red, APA, 25.1.2020)