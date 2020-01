Foto: Wikipedia

San Francisco – Der prominente Innovationsforscher und Wirtschaftswissenschafter Clayton Christensen ist mit 67 Jahren am Donnerstag verstorben, meldet CNN. Seine Ideen und Überlegungen zur Technologie hatten Einfluss auf zahlreiche Großunternehmen.

Bekannt ist Christensen, Professor an der Harvard Business School, auch für sein Buch "The Innovator's Dilemma", die darin beschriebenen Konzepte der disruptiven Technologie gelten im Silicon Valley teilweise als Mantra.

"Wir sind zutiefst traurig, dass unser Freund und Gründer Clayton Christensen verstorben ist. Wir wurden bessere Menschen dadurch, dass wir ihn kannten", schrieb der von ihm gegründete gemeinnützige Think Tank Christensen Institute in Boston auf Twitter. Christensen starb am Donnerstagabend in Boston, Massachusetts, an den Folgen einer Krebserkrankung, teilte sein Bruder Carlton den Deseret News mit. (red, 25.1.2020)