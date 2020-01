In dieser Galerie: 5 Bilder Doppelolympiasieger ist er schon, nun hat er nach dem Super-G 2017 auch die klassische Abfahrt in Kitzbühel gewonnen. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger Mayer am Hausberg im Anflug. Foto: AP/Alessandro Trovati Der Triumphator beim Genießen. Foto: AP/Marco Trovati Verneigung vor den Menschenmassen. Foto: AP/ Alessandro Trovati Partystimmung im ÖSV-Lager: Herrencheftrainer Andreas Puelacher, Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer, Präsident Peter Schröcksnadel. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Kitzbühel – Matthias Mayer hat just zum 80-Jahr-Jubiläum und sechs Jahre nach Hannes Reichelt wieder für einen österreichischen Abfahrtstriumph bei der Hahnenkammabfahrt auf der Streif gesorgt. Der Doppelolympiasieger gewann in 1:55,59 Minuten mit 0,22 Sekunden Vorsprung auf Vincent Kriechmayr, der ex-aequo mit dem Schweizer Beat Feuz auf Platz zwei landete und für den ersten ÖSV-Doppelsieg in Kitzbühel seit 2001 sorgte. Damals feierte die Skination durch Hermann Maier, Hannes Trinkl, Stephan Eberharter (zeitgleich mit dem US-Amerikaner Daron Rahlves) sogar einen Dreifacherfolg.

Zweite Goldene Gams

Der Abfahrtsolympiasieger von Sotschi 2014 und Super-G-Olympiasieger von Pyeongchang 2018 kann nach dem Super-G-Sieg 2017 in Kitzbühel nun auch eine Goldene Gams für den Abfahrtstriumph mit nachhause nehmen. Der 29-jährige Kärntner hat den ersten österreichischen Abfahrtserfolg in der Saison fixiert für seinen dritten Erfolg 2019/20 nach Lake Louise (Super-G) und Wengen (Kombination) gesorgt und nun insgesamt acht Weltcupsiege am Konto.

Faust von Schwarzenegger

Musikalisch von "Highway to hell" begleitet verfolgten die gebannt hinaufblickenden Zuschauer die Fahrt von Mayer, der nach Rückstand bei den ersten zwei Zwischenzeiten und danach mit minimalem Vorsprung über den Hausberg heruntergeschossen kam, den Hundertstelkrimi mit einer idealen Fahrt über die Traverse und einer Topgeschwindigkeit von über 142 km/h zu seinen Gunsten entschied. Da erhob sich sogar Arnold Schwarzenegger, die steirische Eiche, auf der VIP-Tribüne und ballte bei Walzerklängen die rechte Faust. "Es gibt einfach nichts Geileres, als zwischen den Tausenden Menschen da abzuschwingen und wieder in Führung zu sein", sagte Mayer in einer ersten Reaktion. "Es ist wirklich unglaublich."

Feuz zum vierten Mal Zweiter

Der "Kugelblitz" genannte Feuz verpasste zum bereits vierten Mal einen Sieg in Kitzbühel knapp. Der Abfahrtsweltmeister von St. Moritz 2017 musste sich 2016 hinter dem Italiener Peter Fill, 2018 hinter dem deutschen Überraschungssieger Thomas Dreßen und 2019 hinter Paris mit dem zweiten Platz begnügen. Fill kam in seinem letzten Einsatz auf der Streif zu Sturz, blieb aber ebenso unverletzt wie Otmar Striedinger, der Deutsche Manuel Schmid und der US-Amerikaner Ryan Cochran Siegle, die allesamt abgeworfen wurden.

Der 37-jährige Fill, Kitzbühelsieger 2016, verkündete nach seinem Arbeitstag den Rücktritt nach den Rennen in Garmisch. Sein Rücken bereite ihm Probleme, er könne nicht mehr so schnell fahren, wie er möchte und um sich für die WM 2021 in Cortina d'Ampezzo qualifizieren zu können, wo er eigentlich seine Karriere beenden wollte.

Baumann bester Deutscher

Stark präsentierten sich die Franzosen Johan Clarey (0,27) und Maxence Muzzaton (0,31) als Vierter bzw. Fünfter. Hinter Super-G-Sieger Kjetil Jansrud aus Norwegen landete der für Deutschland startende Tiroler Romed Baumann auf Platz sieben und war damit bester Athlet des deutschen Skiverbandes.

Nicht optimal lief es für die übrigen Österreicher. Max Franz belegte am Ende Platz 15., Daniel Danklmaier landete auf Rang 17, Christian Walder wurde 20.

Bislang war Mayer beim Abfahrtsklassiker nie besser als Achter, sein in dieser Saison bis Kitzbühel bestes Abfahrtsergebnis verbuchte er als Dritter in Bormio, am Lauberhorn in Wengen verpasste er als Vierter das Podest.

Kilde vor Mayer und Kristoffersen

Die Führung im Gesamtweltcup hat der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, am Samstag Neunter, mit 700 Punkten und acht Zählern Vorsprung auf Mayer übernommen, der Norweger Henrik Kristoffersen liegt einen Punkt hinter dem Kärntner auf Rang drei. (Thomas Hirner, 25.1.2020)

Weltcup-Abfahrt der Herren am Samstag in Kitzbühel – Endstand:

1. Matthias Mayer (AUT) 1:55,59

2. Beat Feuz (SUI) 1:55,81 +0,22

. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:55,81 +0,22

4. Johan Clarey (FRA) 1:55,86 +0,27

5. Maxence Muzaton (FRA) 1:55,90 +0,31

6. Kjetil Jansrud (NOR) 1:56,26 +0,67

7. Romed Baumann (GER) 1:56,42 +0,83

8. Bryce Bennett (USA) 1:56,48 +0,89

9. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:56,49 +0,90

10. Carlo Janka (SUI) 1:56,52 +0,93

11. Andreas Sander (GER) 1:56,57 +0,98

12. Matteo Marsaglia (ITA) 1:56,58 +0,99

13. Steven Nyman (USA) 1:56,64 +1,05

14. Mattia Casse (ITA) 1:56,65 +1,06

15. Max Franz (AUT) 1:56,66 +1,07

16. Niels Hintermann (SUI) 1:56,74 +1,15

17. Daniel Danklmaier (AUT) 1:56,93 +1,34

18. Gilles Roulin (SUI) 1:56,99 +1,40

19. Ralph Weber (SUI) 1:57,03 +1,44

20. Christian Walder (AUT) 1:57,17 +1,58

21. Nicolas Raffort (FRA) 1:57,18 +1,59

22. Nils Allegre (FRA) 1:57,33 +1,74

23. Jared Goldberg (USA) 1:57,41 +1,82

24. Mauro Caviezel (SUI) 1:57,44 +1,85

25. Josef Ferstl (GER) 1:57,48 +1,89

26. Thomas Dreßen (GER) 1:57,50 +1,91

27. Cameron Alexander (CAN) 1:57,60 +2,01

28. Blaise Giezendanner (FRA) 1:57,64 +2,05

29. Brodie Seger (CAN) 1:57,65 +2,06

30. Travis Ganong (USA) 1:57,71 +2,12

32. Stefan Babinsky (AUT) 1:57,99 +2,40

37. Johannes Kröll (AUT) 1:58,43 +2,84

Ausgeschieden:

Otmar Striedinger (AUT), Manuel Schmid (GER), Peter Fill (ITA), Ryan Cochran-Siegle (USA)

Abfahrt Herren (6):

1. Beat Feuz (SUI) 480

2. Dominik Paris (ITA) 384

3. Matthias Mayer (AUT) 300

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 254

5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 227

6. Johan Clarey (FRA) 212

7. Thomas Dreßen (GER) 206

8. Maxence Muzaton (FRA) 150

9. Kjetil Jansrud (NOR) 136

10. Carlo Janka (SUI) 125

Weltcup-Gesamtwertung nach 23 Rennen:

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 700

2. Matthias Mayer (AUT) 692

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 691

4. Alexis Pinturault (FRA) 642

5. Beat Feuz (SUI) 577

6. Dominik Paris (ITA) 556

7. Vincent Kriechmayr (AUT) 538

8. Kjetil Jansrud (NOR) 434

9. Clement Noel (FRA) 340

10. Daniel Yule (SUI) 335

Mannschaft Herren (23):

1. Schweiz 3127

2. Norwegen 2794

3. Frankreich 2709

4. Österreich 2533

5. Italien 1505

6. USA 1021

7. Deutschland 963

8. Slowenien 550

9. Schweden 446

10. Kanada 261

Nationencup (43):

1. Schweiz 5079

2. Österreich 4981

3. Italien 4180

4. Norwegen 3864

5. Frankreich 3406

6. USA 2419

7. Deutschland 2007

8. Schweden 1265

9. Slowenien 1021

10. Slowakei 794