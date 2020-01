Sieg an Topfavorit Norwegen vor Deutschland und Japan

Vinzenz Geiger zieht seine Spuren in Oberstdorf. Deutschland musste sich Norwegen klar geschlagen geben. Foto: APA/EPA/PHILIPP GUELLAND

Oberstdorf – Die österreichischen Kombinierer haben beim Weltcup-Teambewerb in Oberstdorf als Vierte die Podestränge verpasst. Nach Platz zwei im Springen und gutem Beginn von Lukas Greiderer brach Ex-Weltmeister Bernhard Gruber in der Loipe ein und übergab mit großem Rückstand auf die Podestplätze als Vierter. Franz-Josef Rehrl und Schlussläufer Martin Fritz waren danach chancenlos.

Der Sieg ging an die auch schon nach dem Springen klar führenden Norweger um Topstar Jarl Magnus Riiber. Die Topfavoriten gewannen eineinhalb Minuten vor Deutschland. Dritter wurde mit fast drei Minuten Rückstand Japan. ÖSV-Schlussläufer Fritz hatte dreieinhalb Minuten Rückstand auf Norwegen. Am Sonntag steht am WM-Schauplatz von 2021 ein Einzelbewerb auf dem Programm. (APA, 25.1.2020)

Teambewerb (Springen Großschanze, 4 x 5 km Langlauf): 1. Norwegen (Espen Björnstad, Jens Luraas Oftebro, Jörgen Graabak, Jarl Magnus Riiber) 51:03,4 Min. (1. nach dem Springen/ 4. im Laufen) – 2. Deutschland (Fabian Rießle, Johannes Rydzek, Manuel Faißt, Vinzenz Geiger) + 1:34,3 Min. (4./3.) – 3. Japan (Akito Watabe, Ryota Yamamoto, Hideaki Nagai, Yoshito Watabe) 2:50,4 (3./5.) – 4. Österreich (Lukas Greiderer, Bernhard Gruber, Franz-Josef Rehrl, Martin Fritz) 3:29,8 (2./8.) – 5. Finnland 4:16,6 (6./1.) – 6. Italien 5:03,2 (8./2.)

Stand Nationencup: 1. Norwegen 3.117 Punkte – 2. Deutschland 2.237 – 3. Österreich 1.554