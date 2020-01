Russischer Dreifach-Triumph mit Kostornaja an der Spitze. Auch der Eistanz-EM-Titel geht mit Sinizina/Kazalapow an Russland

In dieser Galerie: 2 Bilder Das russische Paar Victoria Sinizina/Nikita Kazalapow tanzte zu EM-Gold. Foto: APA/BARBARA GINDL Olga Mikutina ist am Samstag im Damenbewerb der Eiskunstlauf-EM in Graz-Premstätten nach einer verpatzten Kür vom 21. auf den 24. Platz zurückgefallen. Foto: APA/BARBARA GINDL

Premstätten – Olga Mikutina ist am Samstag im Damenbewerb der Eiskunstlauf-EM in Premstätten nach einer verpatzten Kür vom 21. auf den 24. Platz zurückgefallen. Die 16-jährige Wahl-Vorarlbergerin verzeichnete bei ihrem Auftritt zur Musik "Step up Tango" vier Stürze und blieb weit unter ihrer persönlichen Bestmarke. Gold ging an die 16-jährige Alena Kostornaja, die einen russischen Dreifacherfolg anführte.

Verpatzte Kür

Mikutina war bei ihrem EM-Debüt mit einem schönen Kurzprogramm ins Finale eingezogen. Doch die bei der Staatsmeisterschaft noch gut vorgetragene Kür klappte diesmal überhaupt nicht. Nach einer gelungenen Sprungkombination zu Beginn musste die gebürtige Ukrainerin nach dem dreifachen Flip und gleich danach beim dreifachen Rittberger auf das Eis der Steiermarkhalle.

Völlig verunsichert, misslang dem Schützling von Trainerin Elena Romanowa auch noch der Doppelflip und der dreifache Salchow. "Ich bin froh, dass ich laufen durfte", sagte Mikutina. "Jeder Wettkampf ist eine Erfahrung, von jedem Lauf lerne ich." Wegen des verpassten Platzes unter den besten 20 bekommt Mikutina vom österreichischen Verband auch keinen Fixplatz für die WM im März in Montreal.

Russland dominiert

Russland war der große EM-Gewinner, holte alle Titel und insgesamt zehn der zwölf Medaillen (viermal Gold sowie je dreimal Silber und Bronze). Am Sonntag hat das russische Paar Victoria Sinizina/Nikita Kazalapow im Eistanz überraschend die Serie der großen Favoriten Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron aus Frankreich beendet. Die vor der Kür knapp zurückliegenden Vize-Weltmeister fingen die vierfachen Weltmeister und Serien-Europameister (zuletzt fünf Mal in Folge) noch um den Hauch von 0,14 Punkten ab.

Skating ISU

Bronze holten ihre Landsleute Alexandra Stepanowa/Iwan Bukin. Österreich war im Eistanz nicht vertreten. (APA, 25.1.2020)

Ergebnisse der Eiskunstlauf-EM vom Samstag in Premstätten

Damen, Endstand nach Kurzprogramm und Kür:

1. Alena Kostornaja (RUS) 240,81 Punkte

2. Anna Tscherbakowa (RUS) 237,76

3. Alexandra Trusowa (RUS) 225,34

4. Alexia Paganini (SUI) 192,88

5. Emmi Peltonen (FIN) 181,79

6. Ekaterina Ryabowa (AZE) 181,49.

Weiter: 24. Olga Mikutina (AUT) 130,15



Eistanz, Endstand nach der Kür (keine österreichische Beteiligung):

1. Victoria Sinizina/Nikita Kazalapow (RUS) 220,42 Punkte

2. Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron (FRA) 220,28

3. Alexandra Stepanowa/Iwan