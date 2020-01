Grbic trifft weiter am Fließband. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Lens – Adrian Grbic ist in der zweiten französischen Fußball-Liga weiter in Torlaune. Der 23-jährige Stürmer erzielte am Samstag beim 1:1-Remis von Clermont Foot bei Lens seinen bereits 15. Saisontreffer. Sechs Tore gelangen dem Ex-Altacher in seinen jüngsten vier Einsätzen. Beim 3:2 gegen Troyes war dem ehemaligen ÖFB-U21-Teamstürmer zuletzt gar ein Triplepack gelungen.

Grbic ist die Nummer zwei der Ligue-2-Schützenliste, nur Le Havres Tino Kadewere (18) hat bisher öfter getroffen. Clermont ist nach 21 Spielen als Fünfter im Aufstiegsrennen, Grbic kam dabei 19 Mal zum Zug. (APA, 25.1.2020)