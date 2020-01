In dieser Galerie: 2 Bilder Für den burgenländischen SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wird die Wahl am Sonntag ein Stimmungstest. Foto: APA / ROBERT JAEGER Bei den niederösterreichischen Kommunalwahlen kandidieren viele Listen, aber nur die ÖVP ist flächendeckend vertreten. Foto: APA / HELMUT FOHRINGER

Eisenstadt/St. Pölten – Im Burgenland und in Niederösterreich stehen am Sonntag Wahlen an: Das Burgenland wählt den aus 36 Abgeordneten bestehenden Landtag neu, Niederösterreich stehen Kommunalwahlen in 567 der 573 niederösterreichischen Gemeinden an der Tagesordnung.

Im Burgenland sind 250.181 Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Zur Wahl stehen sechs Listen. Die ersten Wahllokale öffnen um 6.45 Uhr, Wahlschluss ist um 16 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt wird es erste Hochrechnungen geben. Mit einem vorläufigen Ergebnis ist zwischen 20 und 21 Uhr zu rechnen. Für den amtierenden Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist es die erste Wahl in dieser Position und ein Stimmungstest für die einzige rot-blaue Landesregierung.

Knapp 2.000 Listen in Niederösterreich

Bei den niederösterreichischen Kommunalwahlen kandidieren 1.851 Listen, 11.640 Mandate werden vergeben. Es gibt 1,459.044 stimmberechtigte Personen (750.486 Frauen, 708.558 Männer). Flächendeckend vertreten ist nur die ÖVP.

Die Volkspartei verteidigt 431 Bürgermeisterposten. Die SPÖ stellt derzeit 119 Stadt- und Ortschefs, 17 weitere kommen von unabhängigen Listen. Die letzten Wahllokale schließen um 17.00 Uhr.

St. Pölten, Krems und Waidhofen a.d. Ybbs wählen ihre Gemeinderäte traditionell zu anderen Terminen. Keine Urnengänge gibt es zudem in Stockerau (Bezirk Korneuburg), Wolkersdorf im Weinviertel und Pillichsdorf (beide Bezirk Mistelbach). Die dortigen Wahlen vom 24. März 2019 gelten gemäß NÖ Gemeinderatswahlordnung als allgemeine Gemeinderatswahlen 2020 und werden sich auch in den Ergebnislisten vom Sonntag finden. (APA, 25.1.2020)