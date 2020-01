Österreichs Snowboard-Aushängeschild Anna Gasser hat am Samstag bei den X-Games in Aspen im Slopestyle-Bewerb den sechsten Platz belegt. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Aspen – Österreichs Snowboard-Aushängeschild Anna Gasser hat am Samstag bei den X-Games in Aspen im Slopestyle-Bewerb den sechsten Platz belegt. Gold sicherte sich die favorisierte Doppel-Olympiasiegerin Jamie Anderson aus den USA. Die weiteren Medaillen gingen an die Kanadierin Laurie Blouin sowie die Japanerin Kokomo Murase. Gasser war nach ihrem Big-Air-Sturz vom Vortag mit Hüftschmerzen angetreten. (APA, 25.1.2020)