RTL-Dschungelkönig 2020: Prince Damien Foto: tvnow, rtl

Köln – Der "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger Prince Damien hat auch das RTL-Dschungelcamp gewonnen. Der 29-Jährige bekam am frühen Sonntagmorgen die meisten Zuschauerstimmen im Finale der Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". In Österreich waren beim Finale ab 22.15 Uhr auf RTL 354.000 Zuschauer dabei, in Deutschland sahen 6,22 Millionen zu.

Prince Damien kündigte an, 20.000 Euro von seinen 100.000 Euro Preisgeld für die Betroffenen der australischen Buschbrände zu spenden. "Ich möchte Australien was zurückgeben, ich weiß ja, wie die Situation hier ist", sagte er unter Tränen, als er auf dem Dschungelthron Platz genommen hatte.

Ex-Boxer Sven Ottke (52) landete auf Platz zwei vor Auswanderer-Witwe Danni Büchner, die das Camp im Finale als erste verlassen musste. Der Zweitplatzierte gönnte dem Sänger den Sieg: "Ich freu mich wahnsinnig für Prince", sagte Ottke. "Er war immer da, er war immer freundlich, er war echt 'ne Bombe. Ganz stark."

Prince Damien tritt damit in die Fußstapfen von Dschungel-Majestäten wie Costa Cordalis, Brigitte Nielsen und Ingrid van Bergen. Im vergangenen Jahr hatte Reality-Sternchen Evelyn Burdecki die Show gewonnen.

Mit der Kür des neuen Dschungelkönigs geht die Erfolgsshow für dieses Jahr zu Ende. Zum Start hatte es eine große Ethik-Debatte darüber gegeben, ob es in Ordnung ist, eine Unterhaltungsshow im australischen Regenwald zu drehen, während große Teile des Landes in Flammen stehen. RTL hatte zu Beginn angekündigt, 100.000 Euro für die Betroffenen der Buschfeuer zu spenden. In der letzten Folge legte der Sender noch einmal 63.000 Euro drauf – zusätzlich zu Zuschauerspenden. Insgesamt kamen nach Senderangaben so knapp 300.000 Euro zusammen – plus Prince Damiens 20.000 Euro. (APA, red, 26.1.2020)