Re: Konservatoren in Auschwitz, Themenmontag: Wunderheiler und Schamanen, Thema, Kulturmontag: Blick zurück nach vorn – Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Konservatoren in Auschwitz 75 Jahre nach der Befreiung des ehemaligen KZs Auschwitz-Birkenau verfallen die rund 150 Gebäude zunehmend, auch persönliche Gegenstände ehemaliger Häftlinge sind bedroht. Ein Team von Spezialisten soll dem Verfall Einhalt gebieten.

Bis 20.10, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Wunderheiler und Schamanen Um die Methoden von Heilern jenseits der Schulmedizin und die Erwartungen der Patienten geht es zum Auftakt des Themenmontags. Um 21.55 wird das Heilen durch eigenen Willen unter die Lupe genommen, um 22.45 die Homöopathie – Nutzen oder Scharlatanerie?

Bis 23.35, ORF 3

20.15 LITERATURVERFILMUNG

Lauf Junge lauf (D/F/PL 2013, Pepe Danquart) Der neunjährige Srulik schafft die Flucht aus dem Warschauer Ghetto und nimmt eine neue Identität an. Pepe Danquart verfilmte Uri Orlevs auf dem Leben von Yoram Fridman basierenden Roman als emotionsgeladene Odyssee durch Nazi-Deutschland. Bis 21.55, Arte

Foto: arte

21.10 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein präsentiert: Brennpunkt Schule – Kulturkampf oder Miteinander? / Loslassen unmöglich – Leben mit dem Messie-Syndrom / Kinder in Not – Rumänien, am Rande Europas / Tobias Moretti – Anwärter auf den Österreichischen Filmpreis. Bis 22.00, ORF 2

22.00 MAGAZIN

Wie Dörfer ihre Kneipen retten Gasthäuser in Dörfern scheinen vielerorts unrettbar dem Untergang geweiht. Die Doku zeigt am Beispiel dreier Kneipen in Norddeutschland, wie es trotzdem noch Hoffnung für solche Zentren des Lebens auf dem Land gibt. Bis 22.45, NDR

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Blick zurück nach vorn Jessica Hausner und David Schalko analysieren live im Studio das Filmland Österreich. Der große US-Regisseur Terrence Malick verfilmte die Geschichte des österreichischen Wehrdienstverweigerers Franz Jägerstätter, und britische Kulturschaffende artikulieren ihr Unbehagen über den Brexit. Im Anschluss daran um 23.30 versucht die Dokumentation CineKino Österreich einen Querschnitt österreichischer Filmgeschichte zu liefern. Bis 23.30, ORF 2

0.00 GLÜCKSSUCHE

Paradies: Glaube (A 2013, Ulrich Seidl) Mit einer Wandermuttergottes-Statue versucht Anna Maria, die sich mit Haut und Haaren dem Katholizismus verschrieben hat, ihre Umgebung zu missionieren. Zweiter Teil von Ulrich Seidls Paradies-Trilogie über weibliche Glückssuche mit Maria Hofstätter in der Hauptrolle. Bis 1.45, ORF 2

Foto: ORF/Ulrich Seidl Film/Reiner Riedler

0.25 ACTION-KLASSIKER

Dirty Harry (USA 1971, Don Siegel) 1971 schickte Don Siegel erstmals Clint Eastwood als zynischen Cop durch die Straßen San Franciscos. Einer der einflussreichsten Polizeithriller. Bis 2.20, Kabel eins