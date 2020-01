Diesen Sonntag herrscht in München Amok-Alarm, "Unklare Lage" heißt die neue "Tatort"-Folge mit den Kommissaren Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Miroslav Nemec (Ivo Batic). Zum Inhalt: Mitten am Tag fallen in einem Bus bei einer Fahrkartenkontrolle tödliche Schüsse. Der Täter kann fliehen, wird aber wenig später gestellt und erschossen. Es ist Tom Scheuer, noch keine 20 Jahre alt. In seinem Rucksack stecken Ersatzmagazine und ein Funkgerät, das auf einen möglichen zweiten Täter hinweist. Toms älterer Bruder, Maik Scheuer, scheint abgetaucht zu sein. Toms fassungslose Eltern wissen nicht, wo er ist. Aber gibt es einen zweiten Täter überhaupt?

Die Medien berichten. Auf den sozialen Plattformen verbreiten sich Gerüchte. Die Lage ist unklar, die Bevölkerung aufgeschreckt. Eine Hetzjagd durch die Stadt beginnt, bei der das Einsatzteam mit Batic und Leitmayr mit allen Mitteln versucht, die unklare Lage unter Kontrolle zu bekommen.