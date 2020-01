Sieg in Oberstdorf an Norweger Jarl Magnus Riiber

Franz-Josef Rehrl in Aktion. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Oberstdorf – Franz-Josef Rehrl hat am Sonntag als Dritter in Oberstdorf den ersten ÖSV-Podestplatz der Saison im Weltcup der Nordischen Kombination geholt. Als Dritter nach dem Springen musste der Steirer (+8,0 Sek.) nur den Norwegern Jarl Magnus Riiber und Jens Luraas Oftebro (+6,0) den Vortritt lassen. Der Steirer Martin Fritz verbesserte sich von der neunten an die sechste Stelle (+45,4).

Der nach dem Springen achtplatzierte Bernhard Gruber trat zum 10-km-Lauf nicht mehr an. Er war am Vortag als Läufer im Teambewerb bald nach dem Start eingebrochen. (APA; 26.1.2020)