Eine chinesische Flugbegleiterin hat sich womöglich infiziert. Die Frau wird in Wien ärztlich versorgt. In China wurden Sportveranstaltungen abgesagt

In dieser Galerie: 2 Bilder Seit fünf Jahren verfügt das Kaiser-Franz-Josef-Spital über eine Isolierstation in der Infektionsabteilung . Vier Betten stehen dort für Risikofälle und erkrankte Patienten zur Verfügung. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER Sicherheitspersonal in Schutzanzügen in der chinesischen Hauptstadt Peking. Foto: NOEL CELIS / AFP

Seit Samstagabend befindet sich eine junge Frau auf der Isolierstation des Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spitals (KFJ), weil die Möglichkeit besteht, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Das Zimmer liegt hinter einer gegenverriegelten Unterdruckschleuse, die verhindert, dass Luft aus dem Raum dringt. Ärzte betreten es nur mit entsprechender Schutzkleidung, die anschließend dekontaminiert und entsorgt wird.

Ob sich die Frau, die sich bis vor wenigen Tagen in dem Ausbruchsgebiet Wuhan (China) befand, wirklich mit dem Virus infiziert hat, wird am Montag klar sein. Das gaben die Wiener Gesundheitsbehörden am Sonntag bekannt. Bis dahin werden am Zentrum für Virologie an der Medizinischen Universität (Med-Uni) Wien entsprechende Tests durchgeführt. Die Chinesin kam als Flugbegleiterin nach Wien.

Positiver Gesundheitszustand

"Die positive Nachricht ist, dass uns die Gensequenz des Virus bekannt ist", sagte Virologin Judith Aberle von der Med-Uni Wien. "Wir kennen die spezifische Erbinformation und haben damit Tests zur Verfügung, um das Virus identifizieren zu können." Also könne man entsprechende Verdachtsfälle ohne Verzögerung, – innerhalb von 48 Stunden – abklären. Bedenken müsse man in dem Zusammenhang, dass die junge Frau wegen der erhöhten Influenza-Aktivität auch auf andere Viren abgeklärt werde.

Und auch sonst gab es positive Nachrichten seitens der Verantwortlichen zu vermelden: Der Patientin ging es Sonntagmittag "subjektiv und objektiv hervorragend", sagte die behandelnde Oberärztin Sabine Hagenauer zu ihrem Gesundheitszustand. Es wurden dennoch alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, da am Vortag eine "milde Symptomatik" einen Verdachtsfall gerechtfertigt habe.

Aufenthalt im Risikogebiet

Nicht alle Personen mit Grippe-Symptomen sollten nun in die Ambulanzen drängen: Einerseits muss man bestimmte Kriterien erfüllen, um als verdächtig zu gelten. Oberärztin Hagenauer nannte Fieber, Husten oder Atembeschwerden wie Kurzatmigkeit als mögliche Symptome. Zudem müsse man sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Andererseits soll man im Fall der Fälle die Rettung rufen und nicht selbstständig ins Spital marschieren, womöglich noch unter Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel.

Auch die junge Frau ist am Samstag mit der Berufsrettung in das Spital gebracht worden. Sie wurde aus ihrem Hotelzimmer abgeholt, das mittlerweile gesperrt ist, und über einen Seiteneingang zum Rettungswagen gebracht. Die Berufsrettung schloss Kontakte zur "weiteren Umgebung" aus. Jedes Rettungsfahrzeug verfüge über die für solche Fälle notwendige Ausrüstung, wurde seitens der Rettung außerdem betont.

Noch in der betreffenden Nacht wurden Personen im Hotel und die restliche Flugzeug-Crew, die mit der jungen Frau Kontakt hatten, ausfindig gemacht. Alle seien symptomfrei, teilte der Wiener Gesundheitsdienst (MA 15) mit. Nachdem die Inkubationszeit jedoch mehrere Tage betragen kann, bedeutet dies für die betroffenen Personen noch keine endgültige Entwarnung, sollte sich der Verdachtsfall bestätigen. "Sie wurden aufgeklärt, dass sie ihren Zustand beobachten sollen", sagte Ursula Karnthaler von der MA 15.

Einsatzstab wird einberufen

Ist man mit dem Coronavirus infiziert, kommt das nicht automatisch einem Todesurteil gleich. Oberärztin Hagenauer sprach von einer 25-prozentigen Rate an schweren Verläufen. Die bisherige Rate an Todesfällen bezeichnete sie als "gering".

Das Innenministerium beruft am Montag einen Einsatzstab ein, um über die weitere Vorgehensweise zu beraten. Bereits am Samstag erließ Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kurz vor Bekanntwerden des Verdachtsfalls Anzeigepflicht für Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle. Anschober betonte, dass es "keinen Grund zur Panik" gebe. Man sei gut vorbereitet.

Auch am Flughafen Wien-Schwechat herrscht "erhöhte Aufmerksamkeit", teilte ein Sprecher mit. Für den Ernstfall gibt es eine medizinische Station vor Ort, die 24 Stunden lang geöffnet hat. Direktflüge in die betroffenen Gebiete in China gibt es nicht.

China verschärft Isolationsmaßnahmen

Die Straßen der Millionenmetropole Wuhan im Osten Chinas sind leergefegt. Die Stadt, die vor allem für ihre Stahlproduktion und scharfe Nudeln bekannt ist, wurde von den Behörden abgeriegelt. Elf Millionen Einwohner dürfen das Gebiet nicht verlassen, damit sich das neuartige Coronavirus nicht verbreitet. In gut einem Dutzend chinesischer Städte wurden mehr als 40 Millionen Menschen als Vorsichtsmaßnahme isoliert, während die Zahl der Todesopfer laut offiziellen_Angaben auf mindestens 56 Menschen stieg. Fast 1400 chinesische Staatsbürger sind infiziert.

Die autoritäre Regierung in Peking reagierte rasch und stellte teilweise den Busverkehr im Land ein, in der Hauptstadt blieben Schulen und Kindergärten geschlossen, und Überseereisen wurden abgesagt. Menschen, die sich in den vergangenen Wochen in von dem Virus betroffenen Gebieten aufgehalten haben, sollten sich für 14 Tage in Isolation in die eigenen vier Wände begeben. Das entspricht der Inkubationszeit. Fast 2000 Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes und militärisches Fachpersonal schickten die Behörden an den "Ground Zero" – nach Wuhan. Neue Spitäler werden aus dem Boden gestampft.

Sportveranstaltungen abgesagt

Auch große Sportveranstaltungen sind von dem Virusausbruch betroffen. So findet das Qualifikationsturnier im Frauenfußball für die Olympischen Spiele in Sydney und nicht in Ostchina statt. Zudem wurden die nationalen Winterspiele verschoben, die in der Inneren Mongolei ausgetragen werden sollten. Der internationale Skiverband Fis will in den kommenden Tagen entscheiden, ob die Rennen in China stattfinden werden.

Die chinesischen Behörden befürchten, dass die Zahl der Infektionen in den kommenden Tagen weiter steigen werde. Bei einer Pressekonferenz am Sonntag warnte Gesundheitsminister Ma Xiaowei davor, dass man nur wenig über das Virus wisse und somit nicht abschätzen könne, welche Risiken durch Mutationen entstehen könnten. Experten des britischen Imperial College London berechneten, dass sich das Virus rasch von Mensch zu Mensch übertrage und demnach bereits Tausende infiziert wären.

Sondereinsatz für Ausländer

In mehreren Ländern wurden bereits Verdachtsfälle und auch bestätigte Infektionen gemeldet. Alle betroffenen Personen waren zuvor aus China eingereist. Ein Verdachtsfall in Berlin hatte sich am Sonntag als negativ herausgestellt. Dafür bestätigten sich drei Infektionen in den USA. Die Regierung in Washington kündigte zudem an, ihre Bürger aus der betroffenen Stadt Wuhan nach San Francisco ausfliegen zu lassen. Auch Frankreich und Japan wollen Aktionen starten, um Landsleute aus dem Gebiet zu holen.

Vor allem Kanada beobachtet die Ausbreitung des Virus genau. Ein Mann, der kürzlich aus Wuhan eingereist ist, befindet sich in Quarantäne. Sein Zustand ist stabil, meldet die Gesundheitsbehörde in Toronto. Das Land war in den Jahren 2002 und 2003 besonders schwer vom Sars-Virus betroffen gewesen. 44 Menschen starben – die einzigen Toten außerhalb Asiens. (Bianca Blei, Vanessa Gaigg, 26.1.2020)