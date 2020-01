Die Mediennews vom Wochenende: Prince Damien als RTL-Dschungelkönig, "Next in Fashion" auf Netflix

Forum zum Sonntagskrimi: "Unklare Lage" am Amok-"Tatort" in München: Top oder Flop? – Gerüchte auf Social Media, Fake News und eine Hetzjagd durch die Stadt – Wie hat Ihnen diese Folge gefallen?

Blattsalat: Die Woche der Frauen – vor allem nicht feministisch – Was Meghan wieder

Neue Modeshow: Alexa, bitte zum Duell – "Next in Fashion" auf Netflix – Bald rattern auf Netflix die Nähmaschinen. It-Girl Alexa Chung und "Queer Eye"-Star Tan France moderieren das neue Modeformat "Next in Fashion". In der Serie treten Designer gegeneinander an. Das könnte ein Volltreffer werden!

Ich bin ein Star! Prince Damien gewinnt RTL-Dschungelcamp, 354.000 Zuschauer waren mit RTL in Österreich dabei – Ex-Boxer Sven Ottke auf Platz zwei vor Auswanderer-Witwe Danni Büchner

Kitzbühel: Mehr als 1,6 Millionen sahen Streif-Abfahrt in ORF 1 – Laut ORF beste Reichweite seit 2016 bei bei Samstag-Abfahrten

Mitdiskutieren: "Im Zentrum: Coronavirus in Europa – Wie groß ist die Gefahr wirklich? – Heute Abend ab 22.10 Uhr in ORF 2

Switchlist: Roméo et Juliette, Der Mann ohne Schatten, Exodus, Back to the Fatherland: TV-Tipps für heute Abend.

