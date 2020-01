Ein Apple-Patentantrag zeigt einen Mac aus einem gebogenen Stück Glas. Grafik: Apple

War 2019 das Jahr, in dem die ersten faltbaren Smartphones Einzug hielten, scheint dieser Trend nun zunehmend auch auf andere Geräteklassen überzuschwappen. So gab es etwa unlängst im Rahmen der Elektronikmesse CES gleich von mehreren Herstellern Laptops mit biegbarem Display zu sehen. Von Apple hört man zu diesem Thema bisher offiziell noch gar nichts. Ein aktueller Patentantrag zeigt aber, dass auch der iPhone-Hersteller mit biegbaren Designs experimentiert – zumindest für das Gehäuse.

Design

Ein Mac, der komplett aus einem einzelnen, gebogenen Stück Glas besteht: Diese Vision zeigt ein von Apple Insider aufgespürter Patentantrag. Wie beigelegte Konzeptgrafiken zeigen, würde der unterste Teil am Tisch aufliegen, und als Auflagefläche für die Tastatur und andere Eingabegeräte dienen. Den Apple-Designern schwebt dabei auch vor, dass sich der Kurvenradius verändern lässt, und zwar soweit, dass sich der untere Teil des Displays komplett zusammenklappen soll. Für die Stabilität sorgt eine Art Standfuß auf der Rückseite, in dem auch gleich all die Rechnerkomponenten und Anschlüsse untergebracht werden könnten.

Dock

Der Patentantrag zeigt aber auch, dass Apple hier unterschiedliche Designs verfolgt. So ist etwa ein Modell zu sehen, bei dem das Gerät an der Biegung eine Öffnung hat, durch die ein Macbook von hinten eingeschoben werden kann. Bei diesem Ansatz wäre der gebogene Mac also eher eine Art Docking-Station, bei der die durchgesteckte Tastatur des Macbooks in Kooperation mit dem großen Display verwendet wird.

Eine Variante in der das Display offenbar als eine Art Docking Station gedacht ist. Grafik: Apple

Experimentell

Bei all dem sei betont, dass Apple bekanntermaßen mit vielen Designs experimentiert und dafür dann auch Patentanträge stellt. Eine Garantie dafür, dass daraus dann ein fertiges Produkt gibt, stellt dies aber nicht dar. Oft fließen solche Konzepte aber dann in andere Geräte ein. (red, 27.1.2020)