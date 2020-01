Die Mitte-links-Regierung von Marjan Šarec erodiert. Der Premier und Finanzminister Andrej Bertoncelj legten am Montag ihre Ämter zurück

Marjan Šarec gibt auf, weil er im Parlament nichts durchbekommt. Foto: EPA / Clemens Bilan

Ljubljana – Der Ministerpräsident der slowenischen Mitte-links-Regierung, Marjan Šarec, hat seinen Rücktritt angekündigt. Er fordert eine baldige Wahl, denn seine Minderheitsregierung bringe wichtige Gesetzesvorhaben nicht mehr durchs Parlament. Deshalb werde er dem Parlament am Montag seine Rücktrittserklärung übermitteln.

"Mit dieser Koalition und dieser Situation im Parlament kann ich die Erwartungen der Bevölkerung nicht erfüllen", sagte er in einer Konferenz.

Der 42-jährige Šarec, ein ehemaliger Schauspieler und TV-Comedian, steht seit August 2018 an der Spitze einer aus fünf Parteien bestehenden Koalition, darunter die von ihm gegründete Liste Marjan Šarec. Da das Regierungsbündnis keine absolute Mehrheit im Parlament hat, ist es auf die Unterstützung der Partei Die Linke angewiesen. Zuvor war Šarec Bürgermeister der Kleinstadt Kamnik gewesen.

Unmittelbar vor Šarecs Ankündigung hatte bereits Finanzminister Andrej Bertoncelj seinen Rücktritt angekündigt, berichtete die Nachrichtenagentur STA.

Regierung erodiert

Vor einer Woche hatte bereits der Verteidigungsminister und einer der fünf Vizeregierungschefs, Karl Erjavec, seinen Rücktritt angekündigt. Er war zuvor überraschend als Chef der mitregierenden Pensionistenpartei (Desus) abgewählt worden. Die Neubesetzung des Ministerpostens stellte Šarecs Minderheitsregierung vor eine Herausforderung.

Bei dem Wahlkongress am Samstag wurde der favorisierte langjährige Parteichef Erjavec entgegen den Erwartungen überzeugend von der Agrarministerin Aleksandra Pivec mit 143 zu 80 Stimmen geschlagen. Mit der 47-Jährigen kommt es zum Generationswechsel bei Desus, die 15 Jahre lang von Erjavec geleitet wurde. Die Mitte-links-Partei gehörte seit 1996 praktisch ununterbrochen den jeweiligen Links- und Rechtsregierungen an. Sie etablierte sich als Zünglein an der Waage und erwies sich immer wieder als schwieriger Koalitionspartner.

Zerwürfnis mit Verteidigungsminister

Nach der schmerzhaften Niederlage kündigte Erjavec, der seit 2004 verschiedene Ministerposten bekleidete und "der ewige Minister" genannt wird, seinen Rückzug aus Politik und öffentlichem Leben an. Erjavec galt nicht als verlässlicher Regierungspartner, die Beziehungen mit Šarec waren in der letzten Zeit angespannt. Šarec soll deshalb Pivec als Parteichefin bevorzugt haben.

Wie dünn die Personaldecke und wie schwierig die Mehrheitsfindung im Parlament ist, offenbarte sich auch an der Bestellung der früheren Neos-Europaabgeordneten Angelika Mlinar zur Kohäsionsministerin im Dezember. Die 49-jährige Kärntner Slowenin wurde als erste Vertreterin der slowenischen Volksgruppe in Österreich in die Regierung des Nachbarlands bestellt. (Reuters, APA, red, 27.1.2020)