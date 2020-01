Lady Gaga gewann 2019 den Oscar für "Bester Song". Foto: APA/AFP/JB LACROIX

Am 9. Februar werden die Oscars zum 92. Mal verliehen. Als große Favoriten gehen der südkoreanische Thriller "Parasite", der Anti-Superhelden-Film "Joker" und die Hommage ans alte Hollywood, "Once upon a Time ... in Hollywood" ins Rennen. Zu den prestigeträchtigsten Filmpreisen hat Werner Mauersberg elf Fragen zusammengestellt – elf Oscars sind übrigens die höchste Anzahl dieser begehrten Trophäen, die für Filme vergeben wurden. Welche Filme das sind, finden Sie im Quiz heraus.

Wie viele richtige Antworten haben Sie? (Werner Mauersberg, ÖQV, 28.1.2020)