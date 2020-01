Welche Geschichte haben Sie über Ihre Vorfahren zu erzählen? Foto: Lars Kaletta/dapd

Wir alle blicken auf eine lange Reihe an Vorfahren zurück. Einige kennt oder kannte man noch persönlich, von anderen weiß man nur noch den Namen und von sehr vielen mehr nicht einmal mehr das. Und doch gibt es Geschichten, die so besonders sind, dass sie die Zeit überdauern und von Generation zu Generation weitergegeben werden. Genau nach diesen Geschichten fragte kürzlich User "The Irish Atheist" auf Twitter:

Das Echo war groß: In über 12.500 Antworten erzählten User aus aller Welt von den kleinen und großen Errungenschaften ihrer Vorfahren. Manche konnten mit echten Heldentaten aufwarten:

Andere hatten Abenteuergeschichten aus einer anderen Zeit zur erzählen:

Die einen kreuzten die Wege späterer Diktatoren:

Die anderen durchbrachen Barrieren und läuteten neue Zeiten ein:

Wieder andere schufen allen Hindernissen und widriger Startbedingungen zum Trotz ein beeindruckendes Lebenswerk:

Doch nur wenige können mit seiner Geschichte mithalten:

Auf welche Tat Ihrer Vorfahren sind Sie stolz?

Welche kleine oder große Errungenschaft Ihrer Eltern, Großeltern und weiter zurückliegenden Ahnen erfüllt Sie mit Bewunderung – oder ist auch einfach nur eine sehr gute Geschichte? Teilen Sie die Leistungen Ihrer Vorfahren im Forum! (aan, 28.1.2020)