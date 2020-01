Foto: APA/KRUGFOTO

Salzburg – Das Sechzehntelfinale der Fußball-Europa-League zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt ist ausverkauft. Einen Monat vor dem Match am 27. Februar in Wals-Siezenheim seien alle 29.000 Tickets vergriffen, teilten die Salzburger am Montag mit. Für das Bundesligaspitzenspiel der Salzburger gegen den LASK am 14. Februar sind nur noch 3.500 der 14.000 aufgelegten Karten zu haben. (APA; 27.1.2020)