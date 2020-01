"Cyberpunk 2077" ist eines der Spiele, deren Release heuer bereits verschoben wurde. Foto: CD Projekt RED

Cyberpunk 2077, Dying Light 2 und Final Fantasy VII Remake – das Gaming-Jahr 2020 hat mit zahlreichen Verspätungen begonnen. Die Spiele erscheinen Monate später beziehungsweise wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Ubisoft hat bereits im vergangenen Jahr die Veröffentlichung etlicher Spiele nach hinten verlegt. Wieso also erscheinen Spiele immer wieder verzögert. Warum häufen sich Verschiebungen in letzter Zeit?

Es kann immer was schiefgehen

Videospiele sind zuerst einmal volatile Projekte, bei denen selbst im Endspurt noch größere Probleme auftreten können. An einem "AAA-Titel" arbeiten mitunter hunderte Menschen in zahlreichen Teams mit.

Wirklich fertig ist ein Game ohnehin nie. Da und dort können Fehler auftreten und Kompromisse eingegangen worden sein. Selbst bei Release-Zeitpunkten, die weit in der Ferne liegen, kann es vorkommen, dass die Entwickler trotz hoher Ambitionen ihre Ziele zurückschrauben müssen oder mehr Zeit brauchen, um sie zu erreichen.

Diskrepanz wischen Budget und Qualität

Games zu entwickeln kostet eine Menge Geld. Ein Spiel erst Monate später zu veröffentlichen ist für den Publisher als Geldgeber oftmals ein Dorn im Auge. Sollte ein Game allerdings nur so vor Bugs strotzen und im Grunde unspielbar sein, wird eine Verschiebung im Normalfall in Kauf genommen.

Nach dem Release eines unfertigen Games ist es nämlich sehr schwierig, die Spieler wieder zurückzuholen, wie die Fallout-76-Entwickler gegenüber dem STANDARD bestätigten.

Zeit spielt eine wichtige Rolle

Konkurrenz spielt bei Verschiebungen auch eine Rolle. Die Monate April bis Juni und Oktober bis Dezember zählen zu den begehrtesten Zeiträumen, in denen die Entwickler um die Gunst der Spieler kämpfen. Hier kann es trotz hoher Qualität vorkommen, dass ein Game im Grunde unter dem Radar bleibt und nicht die Spielerzahlen erreicht, die man eingeplant hatte.

Respawns Shooter Titanfall 2 gilt als Paradebeispiel hierfür. Das Game ging trotz äußerst positiver Kritiken unter, da es sich den Release-Zeitraum mit Battlefield 1 und Call of Duty: Infinity Warfare teilte.

Neue Konsolen-Generation steht bevor

Erschwerend kommt heuer die neue Konsolengeneration hinzu. Die Playstation 5 und Xbox Series X erscheinen in der Weihnachtszeit 2020. In dieser macht es also wenig Sinn, Games nur für die Vorgängergeneration zu veröffentlichen, da diese im PR-Rummel sonst untergehen.

Also gilt es bis dorthin, reine Playstation-4- und Xbox-One-Titel in einem klugen Zeitfenster zu veröffentlichen oder sie zu verschieben, um sie rechtzeitig für die nächsten Plattformen von Sony und Microsoft zu machen. (Daniel Koller, 28.1.2020)