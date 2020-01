350 Millionen Hektar gehen jährlich in Flammen auf. Der Klimawandel und die Folgen sind ab 20.15 Uhr Thema des Arte-Abends "Planet außer Kontrolle".

Foto: Kari Greer / USFS

19.40 REPORTAGE

Re: Burnout auf dem Bauernhof Alles andere als eine Idylle: Landwirte leisten harte Arbeit bei fallenden Preisen und wenig gesellschaftlicher Anerkennung. Burnout, Depression und sogar Suizid zählen zu den Folgen. Eigene Beratungs- und Präventionsprogramme sollen helfen. Bis 20.15, Arte

20.15THEMENABEND

Planet außer Kontrolle 350 Millionen Hektar, also eine Fläche, die sechsmal so groß ist wie Frankreich, wird jährlich von Flammen verschlungen: Zum Auftakt eines Abends über den Klimawandel zeigt Arte die Doku Megafeuer: Der Planet brennt. Im Anschluss um 21.45 gibt es ein Gespräch mit Vladimir Vasak. Der Dokumentarfilm Unter Wasser: Megacities in Gefahr führt ab 22.00 vor Augen, wie der steigende Meeresspiegel Metropolen auf der ganzen Welt bedroht. Um Massenmigration als eine Folge der zunehmenden Hitze geht es um 23.35 in Klimafluch und Klimaflucht. Bis 0.35, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind Doskozils Triumph, Straches Rache und offene Fragen für die heimische Wirtschaft. Live zu Gast: Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (ÖVP) und Politikberater Thomas Hofer. Bis 22.00, ORF 2

22.15 MAGAZIN

Gefährliche Liebschaften (Dangerous Liasons, GB/USA 1988, Stephen Frears) Verführung als Strategiespiel: Regisseur Stephen Frears und Drehbuchautor Christopher Hampton bedienten sich für ihre betörende Filmversion gekonnt bei den literarischen Vorlagen. Delikat in ihren Rollen: Glenn Close und Michelle Pfeiffer. Bis 0.20, Servus TV

Trailer zu "Gefährliche Liebschaften". Frank C. Mey

22.20 DOKUDRAMA

Das Geheimarchiv im Warschauer Ghetto Der junge Historiker Emanuel Ringelblum initiierte und leitete im Warschauer Getto ein Untergrundarchiv, in dem Tagebücher und Fotos ebenso gesammelt wurden wie NS-Verordnungen und jiddische Poesie. Bis 23.45, 3sat

22.25 TALK

Willkommen Österreich Der Volksmusik-Star Marc Pircher und die Autorin, Extremismusforscherin und Politikberaterin Julia Ebner zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 23.20, ORF 1

22.30 SCIENCE-FICTION-THRILLER

Frequency (USA 2000, Gregory Hobbit) Ein verbitterter New Yorker Polizist nimmt mithilfe eines alten Funkgeräts Kontakt zu seinem toten Vater auf. Dennis Quaid und James Caviezel machen allen Unwahrscheinlichkeiten zum Trotz ganz gute Figur. Bis 0.45, ATV 2

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer Ein Porträt in memoriam des Schriftstellers, Theologen und suspendierten Priesters Adolf Holl, der vergagenen Donnerstag 90-jährig verstorben ist. Danach spürt um 23.10 die Dokumentation DieKirche der Queen den Besonderheiten der anglikanischen Kirche nach. Bis 23.55, ORF2