Zuwächse gab es in allen Bundesländern. Am stärksten stiegen die Nächtigungszahlen in Wien. Die meisten Übernachtungen verzeichnete Tirol

Der Wiener Eistraum ist auch bei Touristen beliebt. Die Hauptstadt legte bei den Nächtigungszahlen im Vorjahr besonders kräftig zu Foto: APA/Techt

Wien – Österreichs Tourismus verzeichnete neue Rekorde – bei den Übernachtungen wurde 2019 mit fast 153 Millionen erstmals die 150-Millionen-Marke geknackt. Und auch bei den Ankünften registrierte die Statistik Austria mit mehr als 46 Millionen einen neuen Höchstwert. Zuwächse gab es im Kalenderjahr in allen Bundesländern.

Tirol ist Spitzenreiter

Spitzenreiter bei den Übernachtungen blieb Tirol mit 49,9 Millionen Nächtigungen, gefolgt von Salzburg mit rund 30 Millionen. Wien lag mit 17,6 Millionen Nächtigungen an dritter Stelle. Insgesamt stiegen die Nächtigungszahlen in Österreich um 1,9 Prozent. Den größten Zuwachs gab es im Kalenderjahr 2019 laut vorläufigen Daten der Statistik Austria in Wien mit plus 6,8 Prozent. In Tirol wurden um 0,5 Prozent mehr Nächtigungen registriert, in Salzburg um 1,5 Prozent mehr.

Oberösterreich legte kräftig zu

In Kärnten gab es ein kleines Plus von 0,2 Prozent auf 13,4 Millionen Übernachtungen. In der Steiermark stieg die Nächtigungszahl um 1,6 Prozent auf 13,3 Millionen, in Vorarlberg um 0,4 Prozent auf 9,2 Millionen. Überdurchschnittlich zulegen konnten Oberösterreich: 8,5 Millionen Übernachtungen bedeuten ein Plus von 4,5 Prozent in dem Bundesland. In Niederösterreich legten die Nächtigungen um 3,5 Prozent auf 7,7 Millionen zu, im Burgenland um 3,1 Prozent auf 3,1 Millionen.

Kapazitäten besser genützt

Zum Thema, ob immer weiter steigende Nächtigungszahlen den Gästen und Betrieben gut tun, erklärte Petra Nocker-Schwarzenbacher, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), am Montag im" Ö1-Mittagsjournal", dass es regional große Unterschiede gebe.

Die tourismusstarken Bundesländer Salzburg und Tirol seien etwas gewachsen, aber nicht im selben Ausmaß wie Wien. Es würden auch nicht immer mehr Betten gebaut, bestehende Kapazitäten würden besser genutzt. "Saisonverlängerung funktioniert in vielen Bundesländern und das ist eigentlich wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg", erklärte Nocker-Schwarzenbacher.

Guter Start für Wintersaison



In die Wintersaison ist der Tourismus positiv gestartet. Die Zahl der Übernachtungen stieg in den ersten beiden Monaten der bisherigen Wintersaison 2019/20 um 4,5 Prozent auf 17,4 Millionen Übernachtungen. Sowohl der November als auch der Dezember seien für die Tourismus-Branche überdurchschnittlich verlaufen: Das erklärt die Gesamtzunahme, so die Statistik Austria. (APA, 27.1.2020)