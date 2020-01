Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) hat am Montag eine kostenlose Infoline für Fragen von Bürgerinnen und Bürgern unter der Telefonnummer 0800-555 621 eingerichtet. In der Zeit von 9.00 bis 17.00 Uhr (Montag bis Freitag) geben Experten der Ages aktuelle Informationen zu Übertragung, Symptomen und zur Vorbeugung des neuartigen Virus. Ausführliche Informationen finden Interessierte auch auf der eigens eingerichteten Website der Ages. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Eine Frau und ein Mann gingen Montagvormittag unabhängig voneinander in Wiener Krankenhäuser, da sie befürchteten, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Beide zeigten entsprechende Krankheitssymptome, nachdem sie sich in China aufgehalten hatten. Sie werden nun im Kaiser-Franz-Josef-Spital medizinisch versorgt und auf den Virus überprüft. Ein weiterer Verdachtsfall wurde aus Klagenfurt gemeldet. Die Behörden teilten mit, dass die Person zu Hause unter Quarantäne gestellt worden sei. Auch in diesem Fall wurde eine Probe ins Labor geschickt. Der Mann hatte sich in der betroffenen Provinz in China aufgehalten, zeigte aber keine Symptome.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) äußerten sich am späten Montagnachmittag nach einer Einsatzstab-Sitzung im Innenministerium gemeinsam zur aktuellen Lage. Sie beschwichtigten erneut, dass die bisher drei bestätigten Fälle europaweit kein Grund zur Panik seien, aber Grund zu Vorsicht und Vorbereitungen. Diese würden derzeit sehr professionell laufen, sagte Anschober. Man arbeite gut mit den europäischen Seuchenbehörden zusammen. Auch mit der chinesischen Botschaft sei man in Verbindung. "Viel besser kann man nicht vorbereitet sein."



Behörden betonen immer wieder, dass man im Falle eines Verdachts keinesfalls selbstständig ins Spital gehen, sondern die Rettung oder Gesundheitshotline (1450) rufen solle.

Bei den ersten beiden Verdachtsfällen konnte bereits am Montag durch einen Test an der Med-Uni Wien eine Erkrankung ausgeschlossen werden. Die Durchführung eines solchen Tests kann bis zu 48 Stunden dauern.

Influenza-Pandemie-Plan

Die bisher in Spitälern aufgenommenen Patienten befinden sich auf Isolierstationen, die hinter einer Unterdruckschleuse liegen, sodass keine Luft aus dem Raum dringt. Auf die Frage, wie viele derartiger Betten zur Verfügung stehen, verweist die Stadt Wien auf den Influenza-Pandemie-Plan. Laut diesem sind in städtischen und privaten Krankenhäusern 688 Betten unter den entsprechenden Bedingungen für den Ernstfall vorgesehen. Zusätzlich könne man im Ernstfall ganze Pavillons isolieren.

Auf die Frage, wie viele solcher Betten bundesweit zur Verfügung stehen, konnte das Gesundheitsministerium keine Auskunft geben. Ein Sprecher der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) weist jedoch darauf hin, dass jedes Spital Stationen im Bedarfsfall entsprechend umfunktionieren könne. Theoretisch wäre es möglich, auch hierzulande Gebiete abzuriegeln. Von diesem Szenario ist Österreich aber mit null bestätigten Krankheitsfällen weit entfernt.

Österreicher kehren heim

Obwohl das Tragen von Mundschutzmasken nur bedingt sinnvoll ist, steigt auch hierzulande die Nachfrage. Seit der Einführung des Verhüllungsverbots ist das Tragen solcher an öffentlichen Orten nur aus gesundheitlichen Gründen gestattet. Darunter fällt etwa Smogalarm. Das Coronavirus wird angesichts des Status quo bei einer Polizeikontrolle also vermutlich nicht als Grund herhalten können.

Zwei Österreicher, die sich in der stark betroffenen zentralchinesischen Provinz Hubei aufhalten, werden mit Unterstützung des Außenministeriums auf eigenen Wunsch nach Hause geholt. Wer noch nicht in China ist, aber geplant hatte, mit der Lufthansa dorthin zu reisen, kann eine kostenlose Umbuchung der Flüge vornehmen.

Weite Regionen abgeschottet

In gut einem Dutzend chinesischer Städte wurden mehr als 40 Millionen Menschen als Vorsichtsmaßnahme isoliert, während die Zahl der Todesopfer laut offiziellen Angaben auf mindestens 81 Menschen stieg. Fast 2.800 chinesische Staatsbürger sind infiziert – allein in 24 Stunden tauchten über 700 neue Fälle auf. In kürzester Zeit sollen zwei Spitäler aus dem Boden gestampft werden. (van, 27.1.2020)