Der gesamte Dienstag ist im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts für die Befragung von Telekom-Kronzeuge Gernot Schieszler reserviert. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Am 133. Verhandlungstag zur Korruptionscausa Buwog gegen Exfinanzminister Karl-Heinz Grasser und Co nimmt das Gericht wieder die Abzweigung zur Telekom Austria (TA). In dieser Subcausa geht es um den Vorwurf der Parteienfinanzierung, die TA soll in den 2000er-Jahren rund neun Millionen Euro an Politiker bzw. parteinahe Vereine und Unternehmen ausgeteilt haben.

Angeklagt sind unter anderen der frühere TA-Festnetzchef Rudolf Fischer und Exlobbyist Peter Hochegger, sie haben Teilgeständnisse abgelegt. Die TA hat über Konten von Hocheggers Agentur Valora bezahlt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sieht das als "schwarze Kassen" an, Fischer spricht lieber von einer "Liquiditätsreserve".

Der gesamte Dienstag ist im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts für die Befragung von Telekom-Kronzeuge Gernot Schieszler reserviert. Der heute 50-Jährige wurde 2001 stellvertretender Festnetz-Finanzvorstand und 2005, als die Telekom-Holding mit ihren beiden Töchtern fürs Festnetz und den Mobilfunk gegründet war, Vizechef der Holding und Finanzchef der Festnetztochter.

Große Kronzeugenregelung



Ende Juni 2009, als die erste Telekom-Affäre aufgeflogen war, trat Schieszler zurück – in der Folge legte er ein Geständnis ab und wurde der erste Kronzeuge im Sinne der 2011 geschaffenen "großen Kronzeugenregelung". Gegen die Ableistung von 120 Stunden Sozialdienst und Zahlung von 300.000 Euro Schadenersatz an die Telekom bekam Schieszler Straffreiheit zugesichert.

Im Rahmen der Einvernahme durch Richterin Marion Hohen-ecker wird wohl auch Schieszlers Tagebuch fürs Jahr 2005 thematisiert werden. Darin hielt der damalige TA-Manager penibel seine beruflichen wie privaten Erlebnisse, Ausgaben und Gedanken fest, darunter einmal seinen persönlichen Vorsatz: "Nur die geschliffenen Seiten herzeigen!"

In den bisherigen Verhandlungen erklärte Fischer den Hintergrund der Geschehnisse, die zwischen 2004 und 2008 spielen, mit "politischer Landschaftspflege" durch die Telekom. Er selbst habe "Bettelbriefe" von überall bekommen, sagte er aus.

Politiker sind in der Causa übrigens nicht angeklagt, weshalb Fischers Anwalt Otto Dietrich vor Gericht von einer "Anklage der Auslassungen" sprach. Der ehemalige Vizekanzler und Technologieminister Hubert Gorbach (FPÖ) war mit einer Diversion davongekommen. Fischer und Hochegger haben inzwischen freilich auch andere (Ex-)Politiker belastet. Es gilt die Unschuldsvermutung. (gra, 27.1.2020)