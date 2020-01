Screenshot

Am 27. Jänner 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz von der Roten Armee befreit. Zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust haben zahlreiche Länder an die Gräuel des Zweiten Weltkriegs erinnert. Wer sich am Dienstag in Googles PlayStore aufgehalten hat, wurde unfreiwillig ebenso daran erinnert. Dort tauchte nämlich "Mein Kampf", Adolf Hitlers Hetzschrift, auf – und wurde in der Kategorie Bestseller geführt.

Screenshot

Wie es dazu kommen konnte, prüfe Google gerade mit höchster Dringlichkeit, so der Konzern auf STANDARD-Anfrage. "Das Buch hätte in Österreich nicht zugänglich sein dürfen, wir möchten uns dafür von Herzen entschuldigen. Wir sind betroffen, dieses Buch auf einer Bestsellerliste zu sehen, während wir in Europa der Opfer des Holocaust gedenken. Wir haben das Buch unverzüglich aus Google Play in Österreich entfernt und eine Reihe weiterer Maßnahmen ergriffen", lautet die weitere Stellungnahme. Ferner verwies Google darauf, dass es bei jedem Eintrag die Möglichkeit gebe, diesen "als unangemessen" zu melden. (ag, 27.1.2020)