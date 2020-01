Andrea Steiner ist Leiterin des Wegener Center für Klima und Globalen Wandel an der Universität Graz. Vor ihrem Studium der Meteorologie arbeitete sie am Bauernhof ihrer Eltern. Forschungsaufenthalte führten sie u. a. in die Biosphere2 in Arizona und an das National Center for Atmospheric Research (NCAR) in Colorado, USA. Sie ist in der Kommission Klima und Luftqualität der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW)und im World Climate Research Programme (WCRP) leitend aktiv.

Am 29. Jänner diskutiert Andrea Steiner beim Club Research zum Thema "Für die Erde ins All: Warum der Klimaschutz die Raumfahrt braucht". Die Keynote hält Josef Aschbacher, Direktor für Erdbeobachtung bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA. 18 Uhr, Reitersaal der Oesterreichischen Kontrollbank, Strauchgasse 3, 1010 Wien.

