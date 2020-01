Auf geht’s in den Dienstag mit den News:

[Gesundheit] Kein Grund zur Sorge wegen des Coronavirus in Europa.

Corona-Verdachtsfall in Bayern bestätigt.

[Wirtschaft] Tempolimit oder nicht: Glaubenskrieg ums deutsche Gaspedal.

Klimaneutralität bis 2040 kostet jährlich vier Milliarden Euro.

[Inland] SPÖ nach der Burgenland-Wahl: Die rote Sonne geht im Osten auf.

Podcast: Das rechte Comeback der SPÖ.

Doskozil als stärkstes Wahlmotiv – besonders auch bei Frauen.

Vorarlberger Volksschule lehnt Rückkehr zur Notenpflicht ab.

[Wetter] Der Wind weht erst schwach bis mäßig aus Süd bis West, am Vormittag frischt er kräftig auf und dreht auf West. In der Westhälfte wird es bereits in der Früh recht windig, im Süden bleibt es bei schwachem Wind. Frühtemperaturen minus 5 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen 2 bis 9 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Europäischer Datenschutztag.