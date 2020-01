Israels Premier will mit Trump "Geschichte machen". Die beiden wollen am Dienstag ihren Nahost-Plan vorstellen

Donald Trump und Benjamin Netanjahu haben einen Nahost-Plan. Bisher sind lediglich Eckpunkte bekannt, die von den Palästinensern schon vorab kritisiert werden.

Washington – US-Präsident Donald Trump will seinen lange erwarteten Nahost-Plan am heutigen Dienstag (18.00 Uhr MEZ) bei einer Pressekonferenz in Washington mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vorstellen. Letzterer tönte sogar, er werde gemeinsam mit Trump "Geschichte machen".

Man werde sehen, ob sich der Plan durchsetze, sagte der US-Präsident. "Wenn er es tut, wäre das großartig. Und wenn nicht, dann können wir auch damit leben."

Sechs Wochen Zeit

Während von dem Plan vorab nur die Rahmenbedingungen – Annexion der meisten Siedlungen im Westjordanland, ganz Jerusalem unter israelischer Kontrolle, dafür in den Vororten eine palästinensische Hauptstadt – bekannt wurden, wurde vor den Gesprächen Trumps mit Netanjahu und Gantz kolportiert, beide hätten im Falle ihrer Zustimmung sechs Wochen Zeit, den Plan zum Laufen zu bringen. Dies kommt in einer heiklen Phase, denn am 2. März wird die Knesset neu gewählt. Trump ist es wichtig, die beiden Wahlgegner für seinen Plan an Bord zu haben. Ursprünglich wollte Trump Gantz und Netanjahu gemeinsam an einen Tisch bringen, dies lehnte der Oppositionschef jedoch ab.

Die Palästinenser kritisierten den Plans Trumps schon im Vorhinein und drohten mit dem Ausstieg aus dem Oslo-Abkommen. Der Plan sei eine "Verschwörung gegen die Palästinenser", erklärte das Außenministerium der Autonomiebehörde. Für den palästinensischen Regierungschef Mohammed Shtayyeh verletzt er internationales Recht. Vertreter der Palästinenser waren erst gar nicht nach Washington eingeladen, sie boykottieren Gespräche mit den USA seit der Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem.

Die IS-Terrormiliz rief am Montag in einer Audiobotschaft alle Muslime zu Angriffen auf Juden und jüdische Siedlungen auf, um den Nahost-Friedensplan scheitern zu lassen. (vos, red, 28.1.2020)