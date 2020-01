Offene Excel-Tabellen oder nachdenkliche Miene – was machen Sie, um so zu wirken, als hätten Sie etwas zu arbeiten?

Freitagnachmittag sitzen manche Büromenschen nur noch ihre Zeit ab. Man wartet darauf, nach Hause gehen zu können, und will vor dem Wochenende nichts Neues anfangen. Aber nur Däumchendrehen oder Youtube-Videos anschauen, wenn man mal einen langsamen Arbeitstag hat, geht auch nicht. Wie gaukelt man – sollten Chefitäten oder neugierige Arbeitskolleginnen und -kollegen vorbeischauen – also vor, dass man noch richtig viel zu arbeiten hat?

Ein Tipp, um produktiv zu wirken: den Computer einschalten! Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/gpointstudio

Von Excel-Tabellen und Papiere ordnen

Auf Reddit haben User gepostet, wie sie Produktivität faken. Zu den Tipps gehören unter anderem eine konzentrierte oder frustrierte Miene aufzusetzen, mit zusammengekniffenen Augen auf den Bildschirm zu starren oder ab und an den Kopf zu schütteln oder zu seufzen. Aber das sollte man nicht zu intensiv machen, nicht, dass man von einem Mitarbeiter auch noch Hilfe angeboten bekommt.

Andere wiederum öffnen wahllos Excel-Tabellen, denn was schaut schon gschaftiger aus, als wenn jemand mit Zahlen und Tabellen arbeitet? Ein bisschen mit dem Papier rascheln oder die Gänge entlangschreiten, und schon wirkt es, als hätte man etwas zu arbeiten. Ein Facility-Manager postet zum Beispiel, dass er mit seinem Putzzeug ohnehin die ganze Zeit beschäftigt aussieht, ohne wirklich was zu tun, wenn er möchte. Und wenn das alles nichts hilft, kann man ja in einem Forum auf einer Website posten.

Was machen Sie, wenn Sie nichts zu arbeiten haben?

Wie überbrücken Sie einen langsamen Arbeitstag, und was machen Sie, um beschäftigt zu wirken? (rec, 29.1.2020)