Melbourne – Dominic Thiem spielt bei den Australian Open sein Viertelfinale gegen den topgesetzten Spanier Rafael Nadal in der Night Session (19.30 Uhr Ortszeit), natürlich in der Rod Laver Arena. Durch den Zeitunterschied von zehn Stunden bedeutet das für seine europäischen Fans, dass sie diesmal nicht in der Nacht aufstehen müssen. Das Match wird um 9.30 Uhr MEZ auf ServusTV übertrage

Es ist bereits das 14. Duell zwischen Nadal und Thiem. Der Spanier führt im Head-to-Head mit Thiem 9:4. Nur eines dieser Duelle fand bisher auf Hartplatz statt, es war aber bei den US Open 2018 trotz der beiden Aufeinandertreffen in den vergangenen zwei French-Open-Finali das hochklassigste Match. Thiem unterlag nach fünf dramatischen Sätzen äußerst knapp 6:0,4:6,5:7,7:6(4),6:7(5).

"Er ist eine absolute Legende"

"Er ist eine absolute Legende, einer der größten im Tennissport. Um gegen ihn eine Chance zu haben, muss ich mein allerbestes Tennis zeigen", sagt Thiem über seinen kommenden Gegner. Der Niederösterreicher sollte fit in das Kräftemessen gehen, seine Verkühlung aus der ersten Woche hat er nicht in die entscheidende Phase dieses Grand Slams mitgenommen.



Gepaart mit seiner starken Leistung gegen Monfils darf Thiem zuversichtlich in sein erstes Melbourne-Viertelfinale gehen, auch wenn Nadal für diese Partie der Favorit ist. Der Iberer ist der einzige Spieler bei Damen und Herren mit aktuell zehn Viertelfinal-Teilnahmen bei Majors en suite. (APA; 28.1.2020)