Eines der Bilder, das Stuntman Tim Neff auf Instagram veröffentlichte. Foto: Tim Neff

Wo spielt das nächste GTA? In den vergangenen Monaten hat die Gerüchteküche rund um das Setting des nächsten Ablegers ordentlich gebrodelt, nun ist ein weiterer möglicher Hinweis aufgetaucht. Konkret hat Stuntman Tim Neff ein Foto auf Instagram veröffentlicht, auf dem der Mann mit älteren Waffen zu sehen ist. Neff hat in der Vergangenheit öfters mit Rockstar Games für Motion-Capturing zusammengearbeitet. Die Schusswaffen sollen aus den 80er-Jahren stammen.

Account für Öffentlichkeit geschlossen

Der Stuntman hat mittlerweile das Foto entfernt und seinen Instagram-Account für die Öffentlichkeit gesperrt. Die Bilder des Mannes kursieren weiterhin im Netz und sind Gegenstand reger Diskussionen und allerlei Theorien. In der Vergangenheit wurde immer wieder Miami als Hauptort für GTA 6 genannt. Konkret sollen die Drogenkriege und der Handel mit Kokain in den 80er-Jahren aufgearbeitet werden. Allerdings sollen auch weitere Großstädte spielbar sein – unter anderem in Südamerika.

Wohl heuer Nachrichten zu "GTA 6"

Rockstar Games hat wie gewohnt die Gerüchte nicht kommentiert. Ende 2020 erscheint die neue Konsolengeneration. In der Vergangenheit hat der Hersteller immer diese Zeitspanne genutzt, um ein neues GTA vorzustellen. Es ist also durchaus denkbar, dass Rockstar Games also noch heuer News zu dem neuen Ableger veröffentlicht. GTA 5 erschien vor mittlerweile sieben Jahren und zählt immer noch zu einem der populärsten Spiele, das Millionen in die Kassen von Rockstar spült. (red, 28.1.2020)