Foto: GGK Mullenlowe

Wien – Am 25. Jänner ging bei A1 das 5G Netz in Betrieb. Um das zu kommunizieren, entwickelte die Agentur GGK Mullenlowe eine Kampagne, die diverse Kanäle umfasst. Ein internationales Team rund um Regisseur Cadmo Quintero inszenierte den Launch-Spot. Der Kampagnensong "Mr. Refrigerator" kommt von der Band Bilderbuch.

A1

Die Kampagne startete am 25. Jänner in TV, Kino, Online, Print, Out of Home sowie mit Sonderwerbeformen und am POS.

Credits:

Kunde: A1 Marco Harfmann, Matthias Simperl, Alexandra Wasserbauer, Wolfgang Sturm, Katharina Wimmer | Kreativagentur: GGK MullenLowe | Konzeption & Kreation: Dieter Pivrnec, Gerd Turetschek, Marcus Hartmann, Robert Umgeher, Diana Haidin, Christoph Nemeth, Lisa Pöttschacher | Beratung: Michael Kapfer, Bernd Weninger, Johanna Knaus, Marlene Pruschak | Filmproduktion: Das R& | Regie: Cadmo Quintero | Postproduktion: Basis KG | Fotografie: Ulrich Zinell | Printproduktion: Vienna Paint | Musik: Bilderbuch "Mr. Refrigerator". (red, 28.1.2020)