In Bälde soll Hardware vorgestellt werden, die sich an Gamer richtet, die mit 4K-Auflösung spielen wollen

AMD will nach dem CPU-High-End-Markt nun auch 4K-Gaming in Angriff nehmen. Foto: AMD

Am High-End-CPU-Markt hat AMD die Vorherrschaft an sich gerissen. Die neuen Threadripper düpierten Intels beste Prozessoren – zu Überraschung vieler. Nun will der US-Hersteller auch den Grafikkarten-Markt ordentlich aufmischen. Im High-End-Bereich ist Nvidia bislang der absolute Vorreiter. AMD will die Dominanz des Konzerns nun aber brechen, wie Produktmanager Mithun Chandrasekhar bei einem Briefing zur AMD RX 5600 XT betonte.

Zuerst die Mehrheit abdecken

"Mit der Radeon-5000-Serie wollen wir 90 Prozent der PC-Gamer abdecken. Das ist der Grund, wieso 4K hierbei keine Rolle spielt. Die absolute Mehrheit nutzt Full-HD beziehungsweise 2K", sagte Chandrasekhar im Zusammenhang mit der neuen Grafikkarte, die bei der CES 2020 vorgestellt und seit kurzem im Handel ist. Allerdings soll eine 4K-GPU in Bälde kommen, aktuell will man sich bei AMD aber auf den Großteil der Gamer fokussieren.

"4K-Markt ordentlich aufmischen"

Die noch unbekannte Grafikkarte soll ähnliche Auswirkungen wie AMDs Ryzen mit sich bringen. "Wir werden den 4K-Markt ordentlich aufmischen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Mehr als das, darf ich aktuell aber nicht sagen", sagte der Produktmanager am Rande des Events. Wann die potenten Karten kommen, ließ Chandrasekhar somit offen. Allerdings sagte CEO Lisa Su bereits, dass noch heuer mit High-End-GPUs zu rechnen sei.

Erste Benchmarks und Nvidias Antwort

Erst kürzlich tauchte eine unbekannte AMD-GPU in den Ergebnissen von OpenVR Benchmark auf, die 30 Prozent schneller als Nvidias RTX 2080 TI war. Die Echtheit des Tests wurde von OpenVR bestätigt. Mit der Grafikkarte ist 4K-Gaming bei 60 Bildern pro Sekunde möglich. Die Hardware stammt allerdings bereits aus dem Jahr 2018. Heuer soll Nvidia bereits eine neue Generation vorstellen, bei der mit einem imposanten Gegenschlag gerechnet werden kann, wenn man ersten Leaks Glauben schenkt. (red, 28.1.2020)