In dieser Galerie: 2 Bilder Atari Atari

In den USA entstehen Hotels mit Atari-Branding, die sich explizit an Gamer richten und Ort von E-Sport-Veranstaltungen sein soll. Die Gebäude sollen in Austin, Chicago, Denver, Las Vegas, San Franciso, San Jose, Phoenix und Seattle stehen. Die Bauarbeiten für die acht Hotels sollen bereits Mitte 2020 starten.

Gaming-Spielplätze mit AR und VR

Punkten will man im Gegensatz zu anderen Hospitaliten mit Gaming-Spielplätzen mit AR- und VR-Möglichkeiten. Ansonsten sollen die Hotels Tagungsräume, geteilte Arbeitsplätze, ein Restaurant, eine Bar, eine Bäckerei, ein Kino und ein Fitnesscenter mit sich bringen. Zielgruppe sind laut den Unternehmen Familien und Geschäftsleute.

Atari steckt tief in der Krise

Atari selbst erhält durch das Branding fünf Prozent des Umsatzes und 600.000 Dollar Vorauszahlung. Geld, das die kriselnde Firma dringend benötigt. Die Entwicklung der Atari VCS Retrokonsole soll sehr schleppend vorangehen. Der leitende Entwickler soll etwa seit sechs Monaten nicht bezahlt worden sein. Wie es mit dem Spielgerät weitergeht, ist noch offen. (red, 28.1.2020)