Das Kickstarter-Projekt "Glamos" will Displays neues Leben einhauchen

Wem sein eigener, älterer Bildschirm zu langweilig ist, der soll ihn demnächst aufpeppen können – zumindest wenn es nach "Glamos" geht. Das Kickstarter-Projekt verspricht, aus einem herkömmlichen Bildschirm einen interaktiven, auf Gestensteuerung reagierenden zu machen. Ein 3,7 mal 2,7 mal 3,4 Zentimeter kleines Kästchen soll das ermöglichen.

Die Technik dahinter

Dieses wird mit dem herkömmlichen Bildschirm via USB-Kabel (Basic-Version) oder Bluetooth (Pro) verbunden. In dem kleinen Kästchen ist ein rotierendes Spiegelmodul montiert, das dann die Bewegungen des Nutzers erkennt. Dafür wird die Lidar-Technik verwendet, ein System für die laserbasierte Messung von Abständen und Geschwindigkeit. Es wird vor allem in der Entwicklung selbstfahrender Autos eingesetzt.

Hype

Glamos ist für Smartphones, Tablets, Laptops, Desktops und Smart TV verwendbar. Es soll etwa Präsentationen im Büro erleichtern oder Mobile Games in ein Wii-Spiel verwandeln können, so verspricht ist es zumindest das Promovideo. Ein ehemaliger Samsung-Ingenieur wird als Mastermind angepriesen.

Auf Kurs

32 Tage vor Ende der Kickstarter-Aktion hat Glamos bereits rund 130.000 Euro gesammelt – gebraucht wurden nur 9.072 Euro. Im Juli sollen die ersten Exemplare ausgeliefert werden. Die Basic-Version kostet 119 Dollar, die Pro-Variante 139 Dollar. (red, 28.1.2020)