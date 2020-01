Arabella Kiesbauer moderiert The Masked Singer Austria". Puls 4 veröffentlichte bereits ein Foto zur Show. Foto: Puls 4/Ernst Kainerstorfer

Wien – "The King of Mask Singer" (Originaltitel) des südkoreanischen TV-Senders MBC avancierte international zum Erfolgsformat und wurde mittlerweile in 50 Länder verkauft. Am Samstag, 14. März, um 20.15 Uhr startet Puls 4 mit der Live-Version der Gesangs-Quiz-Show in Österreich. Moderieren wird das Format Arabella Kiesbauer, gab der Sender am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Die Show steht jeden Samstag auf dem Programm.

Bei "The Masked Singer Austria" treten acht Stars in überdimensionalen Kostümen auf. Das Rateteam und die Zuschauer wissen über die Identität nicht Bescheid. Puls 4 verspricht neben sehr aufwändigen Kostümen "international bekannte Stars aus dem Sport, der Musik, der Bühne, des Fernsehens und des Alltags".

Arabella Kiesbauer moderiert beim Schwesternsender ATV "Bauer sucht Frau". Am Mittwoch präsentiert ATV die letzte Folge der 16. Staffel. Mit einem Marktanteil von 15,3 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen und durchschnittlich 326.000 Zusehern pro Folge ist die laufende 16. Staffel aktuell die beste in der 15-jährigen Formatgeschichte, teilte ATV mit. (red, 28.1.2020)