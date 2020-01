Michael Führlinger soll die Expansion maßgeblich vorantreiben. Foto: emporia/HERMANN WAKOLBINGER

Der oberösterreichische Seniorenhandy-Hersteller Emporia mit Sitz in Linz will den Absatz von derzeit 600.000 verkauften Smartphones und Tastenhandys bis 2022 verdoppeln. Michael Führlinger, der die vergangenen 18 Jahre geschäftsführender Gesellschafter bei Mediamarkt Linz und Saturn Salzburg war, soll die Expansion maßgeblich vorantreiben, hieß es am Dienstag in einer Presseaussendung.

Rückkehr

Der 51-Jährige, der bereits Ende der 1990er-Jahre für emporia gearbeitet hat, kehrte jetzt zum Linzer Seniorenhandy-Hersteller zurück. Er soll vor allem internationale Großkunden gewinnen. Das Unternehmen habe "die besten Voraussetzungen, den Absatz auf 1,2 Millionen verkaufter Telefone binnen kurzer Zeit zu verdoppeln", meinte er.

Expansionsstrategie

Der Anfang der Expansionsstrategie wurde laut Aussendung im November 2019 in Großbritannien gemacht. Ziel sei es, dort bereits im Jahr 2020 rund eine Viertelmillion Smartphones und Tastenhandys zu verkaufen. Parallel dazu sondiere emporia den Einstieg in Märkte in Polen und Spanien.

Der Umsatz des Unternehmens betrug 30 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018/2019. Für das aktuelle Jahr wird mit einem Plus von 20 Prozent gerechnet. (APA, 28.1.2020)