Das Debütalbum des Kingston Trio von 1958 – mit Bob Shane ganz links. Foto: Capitol Records

Das letzte Gründungsmitglied der einflussreichen Folk-Gruppe Kingston Trio ist gestorben: Bob Shane. Er gründete die Gruppe 1957 mit Dave Guard und Nick Reynolds. Schon ihre zweite Single Tom Dooley war ein Nummer-eins-Hit und Millionen-Seller. Die Gruppe galt als Zugpferd des Folkrevivals, das bis weit in die 1960er-Jahre reichte. Das Kingston Trio inspirierte unzählige Nachahmer wie The Journeymen, Peter, Paul and Mary, The Seekers oder The Mamas and the Papas.

Auf dem Höhepunkt ihrer Popularität hatten sie vier Alben in den Top Ten. Der 1934 in Hawaii geborene Shane spielte Gitarre und sang. Er sah die Band nie als Folk-Formation, er war von der traditionellen hawaiianischen Musik und dem jamaikanischen Calypso inspiriert – daher rührte der Bandname.

"Sloop John B" – mit zart jamaikanischer Schlagseite. Das Kingston Trio – mit Bob Shane starb nun das letzte Gründungsmitglied. CompVid101

Politische Inhalte vermied die Gruppe, was ihr mitunter Kritik von Kollegen eintrug, andererseits hatte sie ausgerechnet mit Pete Seegers Where Have All the Flowers Gone? einen ihrer größten Hits und mit Joan Baez einen ewigen Fan. Shane führte das Trio in wechselnder Besetzung bis ins hohe Alter an, zuletzt ist er noch mithilfe von Sauerstoffflaschen aufgetreten. Bob Shane wurde 85 Jahre alt. (Karl Fluch, 28.1.2020)