Die Unzufriedenheit der Briten mit der Northern Line ist so groß, dass die Regierung die Stopptaste drückt. Fotos: Reuters / Phil Noble

London – Für Arriva, eine Tochter der Deutschen Bahn (DB) steht viel auf dem Spiel. Am Mittwoch will das britische Verkehrsministerium entscheiden, ob der von Arriva betriebenen Bahnlinie Northern Rail die Lizenz entzogen wird. Der Vertrag zum Betrieb von Northern läuft eigentlich bis 2025, aber die Performance des Betreibers steht so stark in der Kritik, dass DB den wichtigen Auftrag in Nordengland verlieren könnte.

Der Service der von Arriva betriebenen Northern sei "komplett inakzeptabel", echauffierte sich der britische Verkehrsminister Grant Shapps bereits Anfang Jänner. Nun wurde Northern auch in der alle zwei Jahre durchgeführten Passagier-Umfrage abgestraft. Man sei nicht länger bereit, die zahlreichen Verspätungen und Zugausfälle zu tolerieren. So könne es nicht weitergehen. "Ich werde handeln", kündigte der konservative Minister an. Shapps zeigte sich entschlossen, bis zum Äußersten zu gehen: "Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass der Service von Northern auch nur annähernd akzeptabel ist."

Zurück zum Staat

Die Northern Rail könnte nun reverstaatlicht werden, schreibt die Zeitung "Guardian". Das wäre die zweite Verstaatlichung unter einer Tory-Regierung binnen zwei Jahren – und eine weitere Kehrtwende in dem in den 1990er Jahren unter Premierministerin Margret Thatcher privatisierten britischen Bahnsystem. Für das Netz ist seither die staatliche Network Rail verantwortlich, den Schienenpersonenverkehr erbringen diverse Privatunternehmen, die sich um Lizenzen bewerben, meist für die Dauer von zehn Jahren.

Mehr als 6500 Kilometer Schienennetz in UK wurden seit den 1960er Jahren stillgelegt. Von der Northern Rail soll die staatliche London North Eastern Railway übernehmen.

Als großes Manko der viel kritisierten britischen Bahnliberalisierung gilt seit Jahren die unzureichende Verpflichtung der Betreiber, zumindest einen Teil der erwirtschafteten Gewinne zu reinvestieren. Die Folge war ein heruntergekommenes Schienennetz und schlechtes Wagenmaterial, Verspätungen und Zugausfälle. Der Staat musste eingreifen.

"Eiserne Reserve"

"Kurzfristig für die Deutschen in die Bresche springen und statt Arriva die Verkehrsdienstleistungen erbringen könnte LNER, die "eiserne Reserve" des Vereinigten Königreichs: Die London North Eastern Railway betreibt seit dem 25. Juni 2018 den Intercityverkehr entlang der East Coast Main Line. Sie hatte das Rollmaterial von der Stagecoach-Tochter Virgin Trains East Coast übernommen, nachdem Stagecoach in finanzielle Schwierigkeiten geraten war. LNER ist nach East Coast die zweite Gesellschaft, die nicht in privaten Händen liegt, sondern dem britischen Staat gehört.

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn erklärte die Probleme unter anderem damit erklärt, dass Arriva bei Northern Rail in den vergangenen Jahren mit großen Herausforderungen konfrontiert gewesen sei, die außerhalb der direkten Kontrolle von Northern gelegen hätten. Sie spielt damit offensichtlich auf Pläne zur Verbesserung der Services an, die laut "Guardian" aufgrund der verspäteten Modernisierung der Bahninfrastruktur, also an Schienen, Elektrik, Zugsicherungssystemen, und Streiks der Gewerkschaften allerdings nicht vorankamen.

Viele Versprechungen

Bei der Fahrplan-Umstellung im Mai 2018 kamen dann auch noch Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit unter die Räder.

Arriva hatte 2015 die Ausschreibung zum Betrieb von Northern Rail bis zum Jahr 2025 gewonnen. Die DB-Tochter versprach damals unter anderem neue und modernisierte Züge sowie verbesserte Services.

Der drohende Lizenzentzug in Nordengland wirft auch Schatten auf den für heute geplanten Börsengang von Arriva. Früheren Angaben zufolge soll die internationale Nahverkehrstochter der Bahn im zweiten Quartal an der Börse in Amsterdam mit einem Minderheitsanteil von etwa 25 Prozent gelistet werden.

Angekündigt wurde vom Verkehrsministerium für diese Woche auch ein umfangreicher Plan zur Reaktivierung von Bahnlinien. Seit den 1960er Jahren wurden in Großbritannien mehr als 6500 Kilometer Schienennetz still gelegt, das entspricht einem Drittel des Netzwerkes in UK. (ung, Reuters, 29.1.2020)