In Höfen in Tirol stürzte ein Baum aufs Tragseil. 40 Personen wurden abgeseilt. In Kaltenbach in Tirol musste ein Lift wegen Windböen eingestellt werden

Die Gondelbahn in Höfen stand wegen eines umgefallenen Baums still. Foto: APA/Liebl/Zeitungsfoto.at

Höfen/Kaltenbach – In Höfen in Tirol im Bezirk Reutte haben am Dienstag rund 40 Personen aus der Hahnenkammbahn evakuiert werden müssen. Ein Baum war durch eine kräftige Windböe umgeworfen worden und in der Nähe der Talstation auf das Seil gestürzt, sagte ein Sprecher der Reuttener Seilbahnen. Am Dienstagnachmittag konnte die Bergeaktion abgeschlossen und alle Personen sicher aus den Gondeln gebracht werden.

Auch einige Kinder eines Skikurses einer örtlichen Volksschule waren in den Gondeln festgesessen. Gefahr habe jedoch zu keinem Zeitpunkt bestanden, erklärte Bergretter Gregor Franke.

Ein Baum fiel in der Nähe der Bergstation aufs Tragseil. Foto: APA/Zoom.Tirol

Schaden vorerst unklar

Rund 35 Bergretter waren im Einsatz. Sie mussten an den Tragseilen von der Bergstation aus die Bahn abfahren. "Dann seilten sie sich zu den Gondeln ab, statteten dort die Skifahrer mit einem Notgurt aus und seilten sie zum Boden ab", erklärte Franke.

Am Boden warteten weitere Bergretter und brachten die Geborgenen zur Talstation, wo sie registriert wurden und sich aufwärmen konnten. Der an der Seilbahn entstandene Schaden war vorerst nicht bekannt.

Sturm in Kaltenbach

Aufgrund einer Sturmfront musste auch eine zweite Seilbahn in Tirol, nämlich im Skigebiet Kaltenbach/Hochzillertal, am Dienstagnachmittag ihren Betrieb einstellen.

Die festgesessenen Skifahrer wurden inzwischen von der Bergrettung geborgen. Acht Personen befanden sich in dem Sessellift, berichtete die Bergrettung. Die Wintersportler wurden mit Notgurten ausgestattet und abgeseilt.

Verletzt wurde niemand. Wegen des anhaltenden Windes war ein Leerfahren des Sesselliftes Neuhüttenbahn nicht möglich. Die Skifahrer, die sich in einer zweiten Liftanlage befanden, konnten hingegen mittels Notbetriebs und ohne Bergung mit der Bahn ins Tal gefahren werden. (APA, 28.1.2020)