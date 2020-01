Die Mediennews vom Dienstag: Die FPÖ missbraucht Community-Sender Okto TV, guter Start für ORF-Serien und Kiesbauer moderiert "The Masked Singer Austria" auf Puls 4

ORF-Satire: Peter Klien lässt es in Ungarn scheppern – "TV-Geschichte geschrieben"

Tobias Pötzelsberger wird Moderator einer erneuerten "ZiB 1" – Er soll ab Ostern statt Johannes Marlovits gemeinsam mit Susanne Höggerl moderieren.

25 Jahre STANDARD Online: Wann kommt das "alte" Layout zurück? Steht DER STANDARD in den Miesen?

Fragen an den STANDARD: Haben Inserate Einfluss auf die Berichterstattung? Wann werden Postings gelöscht?

Österreichs Redaktionen schrumpfen – Obwohl die Anforderungen in den Redaktionen größer werden, geht die Zahl der Jobs zurück, zeigt der "Österreichische Journalismusreport"

Blog: "Okto, go on!": FPÖ missbraucht Community-Sender Okto TV für eigenen Wahlkampf in Wien – Die Freiheitlichen kehrten bei ihren Vorwürfen Tatsachen unter den Tisch

Guter Start für "Walking on Sunshine" und "Wischen ist Macht" – Die Turbulenzen in der Wetterredaktion erreichten im Schnitt 717.000 Zuseher. Ursula Strauss' Putztrupp kam auf 588.000 und 480.000 Seher

TV-Tipps für heute: Planet außer Kontrolle, Gefährliche Liebschaften. Außerdem Marc Pircher und Julia Ebner bei Stermann & Grissemann, in memorian Adolf Holl und ein Dokudrama zum Geheimarchiv im Warschauer Ghetto

