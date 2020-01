Trumps Schwiegersohn Jared Kushner arbeitete den Nahostplan aus. Foto: AFP/Loeb

Auf Twitter sucht man eine Begegnung mit ihm vergeblich. Zwar hat Jared Kushner, Schwiegersohn des US-Präsidenten, einen Account mit beinahe 10.000 Followern. Selbst hat er allerdings noch keinen einzigen Tweet abgesetzt.

Dass er damit im Gegensatz zu seinem twitteraffinen Chef und Schwiegervater Donald Trump steht, sagt viel über den stets höflich und zurückhaltend wirkenden außenpolitischen Präsidentenberater aus. Als "moderate Stimme" im Beraterstab des Präsidenten gilt der Schwiegersohn der Nation gemeinhin.

In der Nahostpolitik spielt Kushner, der seit 2009 mit Trumps Tochter Ivanka verheiratet ist, eine zentrale Rolle. Zu Israels Premierminister Benjamin Netanjahu soll der 39-Jährige seit Jugendtagen Kontakte pflegen. Laut New York Times räumte er als Teenager sogar einmal sein Kinderzimmer in New Jersey für den Freund der modern-orthodox jüdischen Familie.

Nicht zuletzt deshalb wurde dem Mann von "Papas Darling" Ivanka die Ausarbeitung des "Deal of the Century" für den Nahostkonflikt anvertraut. Die palästinensische Seite hält den Trump-Intimus, der zu Beginn keineswegs des Präsidenten Traumschwiegersohn war, freilich für befangen.

Kaum außenpolitische Erfahrung

Kushner, der vor seinen höheren Weihen im Trump’schen Beraterstab kaum außenpolitische Erfahrung hatte, studierte als Spross einer Immobiliendynastie an der Elite-Uni Harvard Soziologie. Böse Zungen behaupten, er habe die Zusage für den Studienplatz erst nach einer Millionenspende von Vater Charles erhalten. Ähnliches wird von der New York University Law School berichtet, wo Kushner ein Jura- und Betriebswirtschaftsstudium abgeschlossen hat.

Nach einer Verurteilung des Vaters übernahm er 28-jährig das New Yorker Familienimperium. 2017 übertrug er Anteile an diversen Immobilien in eine Familienstiftung, um Interessenkonflikten vorzubeugen. Das Medienunternehmen Observer Media Group besitzt er nach wie vor. Wegen seiner Vergangenheit als Immobilieninvestor hätte Kushner eigentlich auch nie Zugriff auf geheime Dokumente der US-Regierung haben dürfen. Der Präsident gewährte ihm diesen trotzdem.

Das Power-Couple Kushner, das in Washington in der Nähe der Obamas lebt, hat drei Kinder und ein Vermögen von etwa 750 Millionen Dollar. Gegen Kushner wird im Rahmen der Russland-Affäre um angebliche Wahlkampfhilfe für Trump ermittelt. (28.1.2020)